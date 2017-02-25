Шестой этап Кубка мира по фристайлу прошел 25 февраля в "Раубичах". Победу в соревнованиях праздновали: у женщин — Лидия Лассила (Австралия), Даниэль Скотт (Австралия) и Ксю Менгтао (Китай); у мужчин все медали достались представителям Поднебесной — Цинди Ванга, Ци Гуангпу и Хан Чжу. Белорусы на домашнем этапе не порадовали. Так, Александра Романовская стала десятой, а лидер мужской команды Максим Густик лишь 16-м.



© Sputnik / Виктор Толочко Австралийка и китаец выиграли этап Кубка мира по фристайлу в Раубичах

"Если поделиться общими впечатлениями от этапа Кубка мира, то я давно такого падучего соревнования не видел. Я не помню таких, может только в доисторические времена. Я думаю, что здесь есть над чем поработать. Над подготовкой…" — сказал журналистам после этапа КМ главный тренер национальной команды Беларуси Николай Козеко.

По его словам, падали даже опытные спортсмены. "Я изначально приехал и замерял склон, он был 40 градусов, при допустимых 37. Не знаю, вышел ли он по итогу на 37. Но судя по всему склон приземления был пограничный. Даже опытнейшие спортсмены, не только наши, практически все падали", — уточнил он.

Он выразил удивление, что для попадания в мужской финал достаточно было набрать 80 баллов. "Это я высказал свое мнение", — обратил внимание Козеко.

"Перед соревнвоаниями, перед официальными тренировками, я замерял склон — он был крутой. Скорее всего он таким и остался. Приземляться было сложно, это все видели. Высоты соревнованиям это не прибавило. Но тем не менее победил сильнейший. Даже в этих условиях побеждает сильнейший", — сказал он.

Лидер белорусской команды олимпийский чемпион Антон Кушнир пропустил домашний этап — он проходит углубленное медобследование и пытается полностью восстановиться к мартовскому Чемпионату мира в испанской Сьерра-Неваде. До этого в Москве 4 марта пройдет заключительный этап КМ.

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