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Шуневич рассказал о резонансных делах с участием сотрудников МВД

25.02.2017 20:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 фев — Sputnik. МВД не обнаружило грубых нарушений в действиях сотрудника, который, прибыв на вызов,  в новогоднюю ночь выстрелил в минчанина, заявил в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня" министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич.

Шуневич рассказал о резонансных делах с участием сотрудников МВД
© Sputnik / Виктор Толочко
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"По оценке МВД (подчеркиваю, не Следственного комитета, который ведет расследование), в действиях сотрудника не усматривается нарушений законодательства, наших инструкций и методик… Тут я ставлю многоточие и добавляю: грубых нарушений, которые могли бы лечь в основу привлечения его к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности", — заявил Шуневич.

Министр рассказал, что встречался с сотрудником и посоветовал ему в свободное время серьезно заняться физическим развитием и психологической подготовкой, чтобы лучше быть готовым  к экстренным ситуациям.

"То есть заняться именно тем, чего ему не хватило в тот момент, когда он попал в сложные стрессовые обстоятельства, заведомо грозящие негативными последствиями. И он эти последствия не смог минимизировать", — объяснил свою позицию относительного новогоднего инцидента Шуневич.

Сотрудник МВД в новогоднюю ночь применил табельное оружие во время вызова к дебоширу, нарушавшему общественный порядок. На слишком шумного соседа пожаловались жильцы подъезда. С прибывшим по вызову нарядом милиции минчанин вел себя агрессивно, в результате чего милиционер применил оружие и ранил мужчину. В настоящий момент ведется следствие.

Министр также рассказал о проверке сотрудников ГАИ на полиграфе, которая началась после ДТП с участием временно исполняющим обязанности начальника Барановичского ОГАИ.

Шуневич рассказал о резонансных делах с участием сотрудников МВД
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Дело  тут не только в трагическом случае под Барановичами, но и в других неприятных инцидентах, связанных с этой службой в 2016 году. Это несколько уголовных дел, возбужденных в отношении ее сотрудников, в том числе за взяточничество; несколько случаев управления ими автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения; несколько эпизодов непрофессиональных действий по составлению протоколов при документировании ДТП и нарушений ПДД", — напомнил министр подоплеку своего решения в отношении службы ГАИ.

При этом он подчеркнул, что сотрудников ГАИ проверяли не поголовно, а только тех, кто претендовал по истечении контракта на продолжение службы или на вышестоящую должность.

Шуневич напомнил, что практика проверки на полиграфе применяется в МВД уже полтора года. Процедуру в обязательном порядке проходят все руководители — от начальника отдела и выше.

"Если не проходит — то не назначается на должность", — подчеркнул министр.

ДТП с участием и.о. начальника Барановичской ГАИ Андрея Волковыцкого произошло 26 ноября прошлого года. Он, находясь за рулем Opel Zafira, совершил наезд на 36-летнюю жительницу Слуцка на пешеходном переходе. Женщина скончалась на месте аварии

 
Теги: Минск
 
 
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Грубых нарушений инструкций и методик в действиях сотрудника, стрелявшего в минчанина в новогоднюю ночь, МВД не усматривает.

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