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LIVE: шоу "Ты супер!" с участием Даши Черновой на телеканале НТВ (Завершена)
25.02.2017 20:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Премьеру шоу, которая состоялась две недели назад, можно было увидеть в прямом эфире телеканала НТВ, а также на сайтах международного информационного агентства Sputnik и сайте и приложениях НТВ.
Среди 92 участников проекта "Ты супер!" на НТВ —
Читатели Sputnik также могут поддержать белорусских участниц конкурса "Ты супер!", прислав свои видео-пожелания в редакцию Sputnik Беларусь или разместив их в личных аккаунтах в социальных сетях с хэштегами #ДашаТыСупер! и #НастяТыСупер! Лучшие видео будут опубликованы на официальной странице Sputnik Беларусь в Facebook.
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В рамках третьего шоу "Ты супер!", организованного телеканалом НТВ при участии международного информационного агентства Sputnik, выступит белоруска Даша Чернова.
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