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LIVE: шоу "Ты супер!" с участием Даши Черновой на телеканале НТВ (Завершена)

25.02.2017 20:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Премьеру шоу, которая состоялась две недели назад, можно было увидеть в прямом эфире телеканала НТВ, а также на сайтах международного информационного агентства Sputnik и сайте и приложениях НТВ.

LIVE: шоу "Ты супер!" с участием Даши Черновой на телеканале НТВ (Завершена)
© Фото: PR НТВ
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Среди 92 участников проекта "Ты супер!" на НТВ — две представительницы Беларуси Дарья Чернова и Анастасия Кравченя. Выступление Насти можно будет увидеть в последующих шоу, а возможность поболеть за Дашу представится уже в эту субботу 25 февраля в 20:00 на НТВ и интернет-портале Sputnik Беларусь.

Зрители могут отдать свой голос в поддержку Дарьи Черновой и Анастасии Кравчени на странице конкурса "Ты супер!" на сайте телеканала НТВ, а также при помощи мобильного приложения, которое можно бесплатно загрузить в магазинах App Store и Google Play.

Читатели Sputnik также могут поддержать белорусских участниц конкурса "Ты супер!", прислав свои видео-пожелания в редакцию Sputnik Беларусь или разместив их в личных аккаунтах в социальных сетях с хэштегами #ДашаТыСупер! и #НастяТыСупер! Лучшие видео будут опубликованы на официальной странице Sputnik Беларусь в Facebook.

 
 
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В рамках третьего шоу "Ты супер!", организованного телеканалом НТВ при участии международного информационного агентства Sputnik, выступит белоруска Даша Чернова.

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