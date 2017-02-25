Недалеко от Минска две сестры построили один из самых необычных домов в Беларуси. В нем нет углов, вместо фасада — сплошная кровля. Дом-геосфера, диаметр основания — одиннадцать с половиной метров, высота — шесть метров.

Дом построен по вполне понятной каркасной технологии. С тем лишь отличием, что представляет собой каркасное сооружение в виде многогранника почти сферической формы.





Первый дом-купол (правильно он называется геодезический купол) придумал американский архитектор и инженер Ричард Фуллер в 1940-х годах. Идею реализовал в Кабуле — в нем в 1951 году проходила международная выставка «Экспо-67». Купол был собран из алюминиевых труб несколькими афганскими рабочими. Они не знали английского языка, но сумели соединить помеченные краской элементы конструкции. К слову, купол вызвал тогда больший интерес, чем экспонаты выставки.

Чем привлекателен геокупол? В первую очередь тем, что при относительно небольшой массе обладает внушительным внутренним пространством. При существенном увеличении размера купола его масса меняется незначительно. Фуллер считал, что его изобретение могло бы решить проблему с жильем. И в самом деле, чтобы накрыть большую площадь, купол — оптимальная форма. Его можно масштабировать до любых размеров.





— Наш дом снаружи выглядит достаточно скромным по размерам, однако его общая площадь 130 м², жилая — 76 м², — говорит Оксана, сестра владелицы дома. — Я его называю «черепашкой», местные прозвали «летающей тарелкой» или «Озеро-Арена».





Идея строительства именно геокупола принадлежала моей сестре Полине. Она сейчас живет в России, поэтому мы с мужем помогаем ей достраивать дом. Проект заказывали у питерского архитектора, который специализируется на таких домах.

Главные аргументы в пользу дома-геосферы — его проще отопить, он быстро прогревается, медленно остывает, у него лучшие показатели по ветровой нагрузке и устойчивости к ураганному ветру.

— Все началось с того, что мы насмотрели в деревне Озеро участок в 25 соток. У него очень выгодное расположение — край поселка, но шоссе рядом, от Минска недалеко, в соседней деревне родственники живут. Купили. Потом, правда, проявились и минусы участка. Самый существенный — высокий уровень грунтовых вод. А это очень неприятная штука. Например, этой зимой вспучились дорожки, замерзшая земля поднялась и смяла имитацию зашивки цоколя в бани, подняла опорный столб крыши дровника. Надо будет думать над системой дренажа и водоотвода.

На участке почти одновременно начали строительство и дома и бани.

— Зная про такие «сюрпризы» грунта, выбирали между двумя возможными конструкциями фундамента: или сваи, или плита. Последний вариант очень дорогой, поэтому мы пригласили компанию, которая занимается винтовыми сваями. За два дня они «завинтили» фундаменты для дома и для бани.

Считается, что для строительства, при одинаковой площади постройки, геокуполу требуется меньше стройматериалов, чем классическому дому. Но это так, только если раскраивать материалы правильно.



Схема геокупола. Каждая деталь промаркирована цветом

-Такой дом без опыта у нас строить не просто. Во-первых, сложно рассчитать нужное количество материалов. Приходится вспоминать, про радиусы и диаметр, про то, как рассчитывается площадь круга и сферы. К слову, для строителей все расчеты приходилось делать самой.

Во-вторых, найти таких строителей, которые были бы знакомы с технологией, практически невозможно. Те, которых мы нанимали, смотрели на наш каркас и говорили: «О, прикольно… Давайте попробуем». Люди строят такие дома на свой страх и риск.



Начало строительства. Трудно представить, что это основание дома на 130 м²

Каркас купола возводили своими силами — с этой частью строительства справились мужья сестер, помогали племянники.

— По идее, при наличие всех деталей уже нужных размеров собрать каркас не проблема, — рассказывает о своем опыте куполостроения Андрей, муж Оксаны. — Однако на практике это оказалось чуть сложнее. Каркас собирается из треугольников с болтовым соединением через металлические коннекторы (эти приспособления фиксируют детали каркаса под определенным углом к плоскости сферы). Их заказывали в России. На одни болты потратили около полутора тысяч долларов.

Треугольники собираются из деревянных брусков. По мере продвижения к вершине купола размеры их изменяются. В итоге, после распиловки, мы имели определенное количество брусков разных размеров. Теперь их нужно было собрать в нужном порядке, согласно схеме в проектной документации. На ней все элементы каркаса помечены цветом. Поэтому мы все детали сначала раскладывали на земле и маркировали их тремя цветами: зеленым, красным и желтым. Потом собирали как конструктор — желтый с желтым, красный с красным. Несколько раз ошибались и долго ломали голову — почему же купол не получается? Приходилось разбирать и собирать заново. А это не просто. Стены хоть и самонесущие, но пока купол не сомкнулся вверху, опираться на его было нельзя. Когда мы скрутили последний центральный коннектор, купол стал как монолитный, недвижимый. Говорят, что опытные специалисты такой каркас за 8 часов собирают. Нам потребовалось гораздо больше времени.



Пеноизол между лагами



Лаги пола расходятся радиусами от центра дома

Интересную конструкцию представляет собой перекрытие первого этажа. Пол, как и в большинстве каркасных домов на сваях, устроен по лагам. Но вместо параллельной раскладки, мы видим, что лаги пола расходятся от центра дома радиусами.

— Пол мы попробовали утеплить пеноизолом — приехали люди с двумя бочками, запенили пространство между лаг. Были мысли так же поступить и со стенами, но передумали. Во-первых, материал после высыхании дает небольшую усадку, а во-вторых, пеноизол все же не самый экологичный утеплитель. Купол утепляли каменной ватой. Слой утеплителя у нас получился около 20 см.



Купол, покрытый черной гидроизоляцией, выглядит инопланетно

Снаружи каркас обшивали влагостойкой фанерой. Она для этих целей подходит больше, так как не крошится по краям. Внутри перегородки делали из ОСБ. По внешней облицовке нанесли гидроизоляцию, что-то вроде жидкой резины. Вид у дома был очень авангардный — черная полусфера на сваях. В таком виде дом простоял два года. Мы убедились, что такая гидроизоляция хорошо справляется с температурными расширениями элементов каркаса. Там, где все же появились небольшие трещины, замазали тем же составом.



Труднее всего пришлось кровельщикам — укладывать битумную черепицу приходилось с наклоненных лесов

Поверх уложили битумную черепицу. За ее монтаж мы платили по большему тарифу, потому что условия для кровельных работ тяжелые — по крыше-куполу не походишь. Вы бы видели, как кровельщики пытались выставить под наклоном леса, а потом с них наклеить черепицу. Цирк.



Монтаж перекрытия и внутренних перегородок. Каркас еще не утеплен

А вот пирог купола был сделан, наверное, не совсем правильно. Дело в том, что фанера снаружи прибита непосредственно к каркасу, между утеплителем и обшивкой расположена мембрана. Правильно было бы, наверное, прибивать фанеру по контррейке, чтобы между фанерой и мембраной оставался вентзазор. Изнутри геокупол обтянут пароизоляцией и обшит имитацией бруса.











По террасе можно прогуляться вокруг дома

Дом опоясывает терраса. По ней можно обойти вокруг купола. С парадного входа она расширяется, над ней сделали крышу. Она организована по независимым опорам и лишь примыкает к куполу для того, чтобы он не повреждался при температурных перепадах.

— Конфигурацию придумала моя сестра. С крышей тоже были вопросы, но подрядчики, молодцы, справились. Теперь возле дома есть место для семейных посиделок.

У многих возникнет резонный вопрос: а как сделать планировку при круглых стенах? На самом деле все очень просто.

























Все окна в доме треугольные

Вход в дом — через пристроенный к куполу небольшой тамбур. Далее по прямой — холл и гостиная. По бокам — гардеробная и ванная комната. Еще два сегмента круга — спальня и кухня. В гостиной очень светло — свет попадает из большого центрального и треугольных окон поменьше под куполом.







Частично внутренняя отделка уже готова

— Как-то над нами военный вертолет кружил, довольно низко опустился. Видимо, когда в доме включили свет, сверху он выглядел как НЛО, — со смехом рассказывает Андрей.





Внутренне пространство разделено обыкновенными каркасными перегородками.



Вид на второй уровень







Санузел на втором этаже. Канализационные трубы уже выведены





В доме два уровня. На второй этаж в скором времени установят лестницу. Там расположены еще две очень уютные спальни и санузел. Треугольные части купольного каркаса прослеживаются и в интерьере — их зашили имитацией бруса, грани закрыли декоративным жгутом.

Если стать ровно по центру дома, можно наблюдать интересный акустический эффект — все звуки становятся «объемными».

Недавно дом зарегистрировали, подключили к газовой магистрали. В планах Оксаны и Полины летом смонтировать систему отопления.



Даже без системы отопления температура в геокуполе редко опускается ниже нуля

— В таких домах обогрев гораздо проще — потоки теплого воздуха, поднимаясь вверх, под куполом «заворачиваются» и опускаются вниз. Температура воздуха остается одинаковой по всему объему купола. Получается эффект теплицы. Здесь, при минус 20 за бортом, было всего лишь минус 4. Мы обогревали электроконвектором только санузел на первом этаже, чтобы не замерзала вода в сильные морозы. Если на улице минус 5 и солнце — в доме будет +15. Он очень быстро прогревается. Летом, чтобы сделать воздух в доме более прохладным, достаточно приоткрыть верхние окна.



Окна — самые проблемные места в доме-куполе







Стык кровли и окна даже при тщательной герметизации может протечь

В день, когда мы были в гостях, Оксана как раз занималась устранением течи кухонного окна.



Открыть тяжелое окно помогает специальный механизм

— Окна — самая проблемная часть этого дома. Во-первых — не стандартные (треугольные) размеры. Во-вторых, ПВХ-окна не подходят, они не рассчитаны для установки в наклонном положении, могут не выдержать снеговых нагрузок. Мы обзванивали компании, которые производят окна с «теплым» алюминиевым профилем (профиль с терморазрывом) и только одна из них согласилась сделать. Для того, чтобы окна открывались на проветривание, их оснастили специальными механическими открывателями. Большие и тяжелые окна в гостиной оснащены открывателями с электрическим приводом. Осталось решить проблему с протеканием в месте верхнего стыка каркаса и оконной рамы.



Баня уже построена. Сейчас ее используют и как дачу — на выходных Андрей с Оксаной любят проводить здесь время

На строительство хозяева уже потратили около 80 тысяч долларов: на работы и материалы, на газификацию участка, скважину, канализацию, забор, ландшафтные работы. Но финиш уже рядом.

— Баня уже эксплуатируется. В этом году закончим с отоплением, водоснабжением и канализацией в геокуполе и можно справлять новоселье. — рассказывает о планах на будущее Оксана. — Потом обязательно поделимся опытом эксплуатации нашей «летающей тарелки».