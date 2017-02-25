Финансы TUT.BY адаптировал раздел "Кредиты" для смартфонов и планшетов. Теперь можно удалить из закладок браузера сайты банков и забыть о бесконечных разговорах с кредитным менеджером о преимуществах того или иного продукта - всё это можно найти в своем смартфоне и получить нужную информацию в режиме "здесь и сейчас"!

Близится весна - время, когда хочется перемен: сменить автомобиль, сделать в ремонт в квартире или просто обновить мебель, а может и отпуск на август запланировать. В выходные вы традиционно отправляетесь по магазинам, чтобы прицениться и посчитать, сколько денег нужно на новый автомобиль или кухонный гарнитур. Взвесив все "за" и "против", вы понимаете, что без кредита не обойтись и думаете, где этот кредит будет выгоднее взять, сколько процентов нужно будет вернуть и в течение какого срока выплатить все деньги банку.

Прямо не отходя от кассы, вы можете отправить заявку на кредит в любой из белорусских банков с помощью своего смартфона.





Алгоритм ваших действий в таком случае прост:

1. Открываете в браузере своего мобильного устройства раздел "Кредиты" на сайте finance.tut.by.

2. Устанавливаете базовые параметры кредита (сумма и срок кредитования).

3. Нажимаете кнопку "Подобрать кредиты" и выбираете любой из предложенных кредитов на свой вкус.

Если базовых параметров недостаточно, вы можете детализировать поиск кредита, нажав кнопку "Больше параметров". В списке дополнительных опций можно выбрать банк, в котором хотите оформить кредит, тип его обеспечения (залог, поручительство и т.д.) и цель получения финансирования, начиная с кредита на образование и заканчивая ведением подсобного хозяйства.





Если у вас нет желания бегать с документами на оформление в течение нескольких дней, предоставлять справку о доходах, искать поручителей и хочется поскорее получить необходимую сумму наличными (возможно, застраховав её) - отметьте эти пункты галочкой и начинайте выбирать подходящий банковский продукт.





Сразу под фильтрами сформируется список актуальных банковских предложений с наименованием продукта, суммой, процентной ставкой и сроками выплаты. Если этой информации недостаточно - просто кликните на заинтересовавший вас кредит и познакомьтесь с ним подробнее.

Выбрали? Отправить заявку в банк тоже можно с мобильного!

Нажмите кнопку "Заказать" напротив выбранного кредита или в окне описания продукта, оставьте свои фамилию, имя, отчество, контактный телефон и e-mail - и в ближайшее время представитель банка свяжется с вами для уточнения данных.





Так, вы, не тратя время на поиск компьютера или звонки в банк, можете самостоятельно выбрать подходящий банковский продукт с помощью виртуального кредитного менеджера на Финансы TUT.BY и отправить заявку из мобильного браузера.