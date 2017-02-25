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Почему на TEDx в Минске будет очень интересно: рассказываем о спикерах конференции
Мама, обучающая детей дома, разработчик популярнейшего приложения MAPS.ME, представитель ООН в Беларуси и даже целый пластический театр - вот лишь некоторые спикеры очередной конференции TEDx в Минске. Интересное событие, которое точно нельзя пропустить, откроется 25 марта в Галерее TUT.BY в 14.00.
Тема конференции: «Изменение точки зрения». В программе рекордное для белорусских TEDx количество живых выступлений — 11. В нашем материале рассказываем подробно о спикерах.
Александр Авдевич
Каждое утро Александра начинается с тренировки. Настойчиво, преодолевая боль, до потемнения в глазах он тренирует мышцы спины и ног на различных тренажерах. И так каждые три часа. В промежутках между тренировками – работа.
В 2011 году 26-летний Саша Авдевич на спортивном мотоцикле при обгоне на большой скорости выехал на песчаную дорогу и… врезался в столб. После реанимации, длительного лечения и многочисленных реабилитаций в родительский дом в Лиде вернулся в инвалидной коляске.
Свой проект он назвал «Белорусианин» – возможно, как отзвук на фильм «Марсианин». Прошлым летом Александр проехал на велосипеде с ручным приводом 500 километров от Лиды до Балтийского моря. Зимой начал планировать и собирать средства на новое путешествие: шесть тысяч километров на хендбайке из Нью-Йорка в Сан-Франциско.
«Моя мечта к путешествиям воплощается в жизнь, я просто поменял вид транспорта Любой человек может осуществить свою мечту – даже самую, казалось бы, несбыточную», – говорит Александр Авдевич.
Татьяна Апет
Много путешествует с семьей. Ее отношение с системой образования складывались примерно по той же схеме, что у нас всех: «детский сад-школа-институт».
Для своих детей она решила сойти с привычной дистанции и начать двигаться своим путем. А год назад вместе с родителями-единомышленниками создала в Минске ни на что не похожую обучающую среду, где дети и родители сами выбирают, чему, когда и как учиться.
Татьяна является одним из инициаторов и организаторов родительской кооперации «Человек играющий». Одной из основных задач нашей кооперации является поиск «увлеченных взрослых». Ведь только люди нашедшие свое призвание, могут увлечь и научить ребенка.
Александр Винчевский
Он считает, что поздороваться со снегирями, услышать пение птиц, не только в лесу, но и в городе — не должно быть каким-то чудом.
Он знает о пернатых практически всё и с готовностью делится информацией со всеми. "С помощью современных технологий, - говорит Александр, - мы можем отслеживать передвижения птиц на протяжении нескольких лет, узнавать маршруты даже самых маленьких видов, скорость и продолжительность дальних безостановочных перелетов, наблюдать круглые сутки их жизнь на гнезде".
Александр Винчевский - автор многочисленных книг и статей по охране природы Беларуси. Для него пернатые — не только объект исследований, но и друзья, подружиться с которыми он приглашает нас всех.
Денис Ефимов
Научная составляющая трудов Дениса Ефимова заключается в поиске генетических и иммунологических маркеров развития послеоперационных осложнений с целью их раннего предотвращения.
Он получил приз за лучшую презентацию Европейского общества трансплантологов (Прага, 2014), диплом "Научные школы и новые имена" Всероссийского общества трансплантологов (Москва, 2016), а также приз молодого ученого Всемирного общества трансплантологов (Гонконг, 2016).
Темы его работ сложные, специфические, с целым набором предубеждений и страхов, сложные для восприятия, но от их разрешения зависит жизнь многих людей. Такая работа не приемлет суеты, требует от исполнителя больших знаний, профессионализма и гуманности.
Вячеслав Иноземцев и пластический театр «ИнЖест»
«Я не могу представить себя говорящим актером», – говорит Вячеслав, – «мимом – да. Движение естественно, природно, а слово надо еще иметь право заслужить. В этом для меня есть логика, потому что «актер молчащий» заведомо лишает себя слова и попадает в мир импульсов».
Слова замолкают, когда на сцене актеры театра «ИнЖест".
Мария Колесникова
Мария Колесникова - создатель авторского проекта: «Уроки музыки для взрослых». Это совсем не те уроки музыки, на которых многие дремали в школе. На своих уроках Мария рассказывает о музыке так, что в нашей жизни ее становится больше: настоящей, хорошей, живой, понятной.
А еще Мария Колесникова умеет раскрыть ту сторону оркестра, которую зритель не знает и не видит, и провести параллель: оркестр – общество – государство – работа компании. Вот такая получается «прикладная» музыка.
Мила Котка и Данило Теофило Коста
В настоящее время Мила - сотрудник посольства Бразилии в Минске продюсер и куратор некоммерческого проекта Международного фестиваля урбан-арта Vulica Brasil.
В Минске он уже прошел трижды, оставив после себя целые стрит-арт маршруты на Октябрьской, Немиге, Кальварийской, Калинина, Энгельса и других минских улицах: муралы (рисунки) бразильских и белорусских уличных художников. Совершенно случайно получилось, что в этом году на фестивале был нарисован самый большой мурал в мире.
Если бы Мила родилась в Бразилии, то непременно бы сделала арт-проект Rua Belarus.
Кстати, проведение фестиваля в Минске стало возможным благодаря поддержке посольства Бразилии и дипломата Данило Теофило Коста.
Именно Данило принадлежит идея проведения фестиваля Vulica Brasil в Минске.
Его умение выслушать другого человека и понять его точку зрения, найти золотую середину и, в тоже время, остаться верным своей идее, стало залогом успеха проекта.
Юрий Мельничек
Свой первый проект Юрий Мельничек начал сразу после окончания лицея при БГУ. Это было приложение для составления кроссвордов.
Юрий – человек идей, воплощает в жизнь свои и помогает другим в реализации их проектов.
«Сейчас все больше людей получают возможность заниматься любимыми делами, либо зарабатывая на них, либо совмещая с работой. Это как раз то, что будет отличать людей от роботов. Меня очень захватывает научная революция, которая происходит в искусственном интеллекте. И мне очень хочется в ней участвовать», – считает Юрий Мельничек.
Анна Павлюк
Еще одной из компетенций Анны является медиация – деятельность, направленная на примирение людей и разрешение конфликтов с помощью не только правовых механизмов.
Большинство социальных проектов, в которых Анна принимает участие, связаны с культурой и людьми с особенностями развития. Большое внимание она уделяет и направлению street law – системе правового неформального образования.
Ведь для большинства людей законы и право – это абсолютно скучная и непонятная сфера, пока не коснулась их самих. Да и космос в нем заинтересован: Анна Павлюк знает, зачем космосу право, можно ли владеть астероидом и что такое космический суверенитет.
Иван Резников
Тема актуальная, над ней работают ученые многих стран, предлагая использовать различные виды материалов. Иван, предложил изготавливать полезный продукт из простых отходов, которые просто сгнивают у нас под ногами, да еще и засоряют окружающую среду.
Вроде все просто в его разработке, но не каждый смог ее увидеть и применить: может молодость тому виной, а может умение смотреть на обычные вещи с другой стороны. За свою научную работу Иван Резников получил немало наград различных степеней и уровней.
Санака Самарасинха
В 2006-2010 годах Санака Самарасинха был заместителем Представителя ПРООН в Мьянме, а в 2005-2006 работал заместителем директора Бюро по предотвращению кризисов и восстановлению в Шри-Ланке.
В период с 2001 по 2005 являлся советником по вопросам верховенства права в Региональном центре в Бангкоке. Свое первое назначение в ПРООН Санака Самарасинха получил в 1999 году в качестве сотрудника по программной деятельности ПРООН в Шри-Ланке.
До прихода в ООН Санака Самарасинха работал в журналистике и юридической сфере. Он - доктор юриспруденции, имеет степень бакалавра в области журналистики. В Беларуси он живет уже более трех лет вместе со своей женой Шамилькой, работающей консультантом в EPAM.
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Дети, которые не ходят в школу, Беларусианин, представитель ООН и разработчик очень популярного приложения для туристов.
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