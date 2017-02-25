Мама, обучающая детей дома, разработчик популярнейшего приложения MAPS.ME, представитель ООН в Беларуси и даже целый пластический театр - вот лишь некоторые спикеры очередной конференции TEDx в Минске. Интересное событие, которое точно нельзя пропустить, откроется 25 марта в Галерее TUT.BY в 14.00.

Тема конференции: «Изменение точки зрения». В программе рекордное для белорусских TEDx количество живых выступлений — 11. В нашем материале рассказываем подробно о спикерах.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Александр Авдевич

Александр по профессии инженер-компьютерщик, проектной работой занимается дистанционно, ведет видеоблог и сайт invalida.by.

Каждое утро Александра начинается с тренировки. Настойчиво, преодолевая боль, до потемнения в глазах он тренирует мышцы спины и ног на различных тренажерах. И так каждые три часа. В промежутках между тренировками – работа.

В 2011 году 26-летний Саша Авдевич на спортивном мотоцикле при обгоне на большой скорости выехал на песчаную дорогу и… врезался в столб. После реанимации, длительного лечения и многочисленных реабилитаций в родительский дом в Лиде вернулся в инвалидной коляске.





Свой проект он назвал «Белорусианин» – возможно, как отзвук на фильм «Марсианин». Прошлым летом Александр проехал на велосипеде с ручным приводом 500 километров от Лиды до Балтийского моря. Зимой начал планировать и собирать средства на новое путешествие: шесть тысяч километров на хендбайке из Нью-Йорка в Сан-Франциско.

«Моя мечта к путешествиям воплощается в жизнь, я просто поменял вид транспорта Любой человек может осуществить свою мечту – даже самую, казалось бы, несбыточную», – говорит Александр Авдевич.

Татьяна Апет

Татьяна Апет по первому образованию специалист по коммуникации (Факультет Философии и Социальных наук БГУ) по второму - Master of arts in Psychology (Manchester Univercity). Работала в реабилитационном центре для детей с особенностями развития, занималась терапией театром. Спикер ежегодной конференции «Семейное образование».

Много путешествует с семьей. Ее отношение с системой образования складывались примерно по той же схеме, что у нас всех: «детский сад-школа-институт».





Для своих детей она решила сойти с привычной дистанции и начать двигаться своим путем. А год назад вместе с родителями-единомышленниками создала в Минске ни на что не похожую обучающую среду, где дети и родители сами выбирают, чему, когда и как учиться.

Татьяна является одним из инициаторов и организаторов родительской кооперации «Человек играющий». Одной из основных задач нашей кооперации является поиск «увлеченных взрослых». Ведь только люди нашедшие свое призвание, могут увлечь и научить ребенка.

Александр Винчевский

Александр - биолог-природоохранник, бердвотчер (тот, кому нравится наблюдать за птицами). Один из основателей и директор общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

Он считает, что поздороваться со снегирями, услышать пение птиц, не только в лесу, но и в городе — не должно быть каким-то чудом.





Он знает о пернатых практически всё и с готовностью делится информацией со всеми. "С помощью современных технологий, - говорит Александр, - мы можем отслеживать передвижения птиц на протяжении нескольких лет, узнавать маршруты даже самых маленьких видов, скорость и продолжительность дальних безостановочных перелетов, наблюдать круглые сутки их жизнь на гнезде".

Александр Винчевский - автор многочисленных книг и статей по охране природы Беларуси. Для него пернатые — не только объект исследований, но и друзья, подружиться с которыми он приглашает нас всех.

Денис Ефимов

Денис – врач-хирург и научный сотрудник РНПЦ трансплантации органов и тканей. Практическая деятельность связана с выполнением трансплантации печени и почек, операций мультиорганного забора и других хирургических вмешательствах на органах брюшной полости.

Научная составляющая трудов Дениса Ефимова заключается в поиске генетических и иммунологических маркеров развития послеоперационных осложнений с целью их раннего предотвращения.



Фото: sciencehit.by

Он получил приз за лучшую презентацию Европейского общества трансплантологов (Прага, 2014), диплом "Научные школы и новые имена" Всероссийского общества трансплантологов (Москва, 2016), а также приз молодого ученого Всемирного общества трансплантологов (Гонконг, 2016).

Темы его работ сложные, специфические, с целым набором предубеждений и страхов, сложные для восприятия, но от их разрешения зависит жизнь многих людей. Такая работа не приемлет суеты, требует от исполнителя больших знаний, профессионализма и гуманности.

Вячеслав Иноземцев и пластический театр «ИнЖест»

Вячеслав – один из основателей, режиссер и актер пластического театра «ИнЖест», созданного в Минске в 1980 году. В театре сочетается пантомима, клоунада и японский танец буто («топающий танец»).



Фото: @lodzkidomkultury

«Я не могу представить себя говорящим актером», – говорит Вячеслав, – «мимом – да. Движение естественно, природно, а слово надо еще иметь право заслужить. В этом для меня есть логика, потому что «актер молчащий» заведомо лишает себя слова и попадает в мир импульсов».

Слова замолкают, когда на сцене актеры театра «ИнЖест".

Мария Колесникова

Мария – музыкант, исполнительница, дирижер, педагог. Выпускница Белорусской Академии музыки и Высшей школы музыки в Штутгарте. Живет и работает в Германии.





Мария Колесникова - создатель авторского проекта: «Уроки музыки для взрослых». Это совсем не те уроки музыки, на которых многие дремали в школе. На своих уроках Мария рассказывает о музыке так, что в нашей жизни ее становится больше: настоящей, хорошей, живой, понятной.

А еще Мария Колесникова умеет раскрыть ту сторону оркестра, которую зритель не знает и не видит, и провести параллель: оркестр – общество – государство – работа компании. Вот такая получается «прикладная» музыка.

Мила Котка и Данило Теофило Коста

Мила Котка окончила журфак БГУ, курсы BBC і Deutsche Welle, работала журналисткой на «Еврорадио», имеет ступень инструктора по капоэйры (бразильское национальное боевое искусство, сочетающее в себе элементы танца, акробатики, игры, сопровождается национальной бразильской музыкой).

В настоящее время Мила - сотрудник посольства Бразилии в Минске продюсер и куратор некоммерческого проекта Международного фестиваля урбан-арта Vulica Brasil.



Фото: facebook.com/milakotka

В Минске он уже прошел трижды, оставив после себя целые стрит-арт маршруты на Октябрьской, Немиге, Кальварийской, Калинина, Энгельса и других минских улицах: муралы (рисунки) бразильских и белорусских уличных художников. Совершенно случайно получилось, что в этом году на фестивале был нарисован самый большой мурал в мире.

Если бы Мила родилась в Бразилии, то непременно бы сделала арт-проект Rua Belarus.

Кстати, проведение фестиваля в Минске стало возможным благодаря поддержке посольства Бразилии и дипломата Данило Теофило Коста.





Данило Теофило Коста – первый секретарь и культурный атташе Посольства Федеративной Республики Бразилия в Республике Беларусь.

Именно Данило принадлежит идея проведения фестиваля Vulica Brasil в Минске.

Его умение выслушать другого человека и понять его точку зрения, найти золотую середину и, в тоже время, остаться верным своей идее, стало залогом успеха проекта.

Юрий Мельничек

Юрий – известный белорусский программист, предприниматель и соучредитель картографического сервиса MAPS.ME, имеет опыт работы в компаниях Google, eBay и Mail.Ru Group, в настоящее время - руководитель AIMATTER, выпустившей популярное приложение Fabby.

Свой первый проект Юрий Мельничек начал сразу после окончания лицея при БГУ. Это было приложение для составления кроссвордов.





Юрий – человек идей, воплощает в жизнь свои и помогает другим в реализации их проектов.

«Сейчас все больше людей получают возможность заниматься любимыми делами, либо зарабатывая на них, либо совмещая с работой. Это как раз то, что будет отличать людей от роботов. Меня очень захватывает научная революция, которая происходит в искусственном интеллекте. И мне очень хочется в ней участвовать», – считает Юрий Мельничек.

Анна Павлюк

Анна училась в Гомельском государственном университете имени Ф. Скорины, член гомельской областной коллегии адвокатов, магистр юридических наук, преподаватель. Занимается делами достаточно широкого спектра: уголовными, гражданскими, экономическими.

Еще одной из компетенций Анны является медиация – деятельность, направленная на примирение людей и разрешение конфликтов с помощью не только правовых механизмов.





Большинство социальных проектов, в которых Анна принимает участие, связаны с культурой и людьми с особенностями развития. Большое внимание она уделяет и направлению street law – системе правового неформального образования.

Ведь для большинства людей законы и право – это абсолютно скучная и непонятная сфера, пока не коснулась их самих. Да и космос в нем заинтересован: Анна Павлюк знает, зачем космосу право, можно ли владеть астероидом и что такое космический суверенитет.

Иван Резников

Иван – аспирант химического факультета БГУ. Его кандидатская диссертация посвящена вопросу производства нефтесорбента на основе лигнина.



Фото: facebook.com/ivan.reznikov.14

Тема актуальная, над ней работают ученые многих стран, предлагая использовать различные виды материалов. Иван, предложил изготавливать полезный продукт из простых отходов, которые просто сгнивают у нас под ногами, да еще и засоряют окружающую среду.

Вроде все просто в его разработке, но не каждый смог ее увидеть и применить: может молодость тому виной, а может умение смотреть на обычные вещи с другой стороны. За свою научную работу Иван Резников получил немало наград различных степеней и уровней.

Санака Самарасинха

Санака – гражданин Шри-Ланки. До своего назначения Постоянным координатором Организации Объединенных Наций (ООН) в Беларуси работал в различных офисах Программы развития ООН (ПРООН), в частности, в качестве старшего советника Представителя ООН/ПРООН в Иране, и.о. руководителя офиса ПРООН на Мальдивах, и.о. странового директора ПРООН в Косово.





В 2006-2010 годах Санака Самарасинха был заместителем Представителя ПРООН в Мьянме, а в 2005-2006 работал заместителем директора Бюро по предотвращению кризисов и восстановлению в Шри-Ланке.

В период с 2001 по 2005 являлся советником по вопросам верховенства права в Региональном центре в Бангкоке. Свое первое назначение в ПРООН Санака Самарасинха получил в 1999 году в качестве сотрудника по программной деятельности ПРООН в Шри-Ланке.

До прихода в ООН Санака Самарасинха работал в журналистике и юридической сфере. Он - доктор юриспруденции, имеет степень бакалавра в области журналистики. В Беларуси он живет уже более трех лет вместе со своей женой Шамилькой, работающей консультантом в EPAM.

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