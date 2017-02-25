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Как TUT.BY знакомит иностранцев с Беларусью
В галерее TUT.BY прошла официальная презентация
Эксклюзивная коллекция почтовых открыток «Welcome to Belarus» – это совместный проект фотослужбы TUT.BY и сайта BelarusFeed.
Открытки распространяются на рейсах авиакомпании «Белавиа» из Западной Европы. Их выдают иностранцам вместе с миграционными картами. Также открытки дарят своим гостям отели Minsk Marriott Hotel, DoubleTree by Hilton Minsk, Renaissance Minsk и спортивно-развлекательный комплекс Falcon Club.
Мария Васильева, PR менеджер TUT.BY:
- У нас давно была идея представить мастерство наших фотографов публике и продлить жизнь их чудесным кадрам. Когда мы узнали о введении 5-дневного безвизового режима для граждан 80 стран, то решили – пора. Мы сделали открытки небольшим тиражом, их всего 100 000 экз. Концепция коллекции – «Беларусь разная». Хотелось показать красоту природы и знаковые события последних лет: «Джазовые вечера у Ратуши», Минский полумарафон, исторические реконструкции, чтобы иностранцам захотелось сюда приехать потому, что здесь разделяют их интересы. К слову, в коллекции нет ни одного постановочного кадра – это все снимки из репортажных съемок .Мы не продаем открытки и не ставили такую цель. Уже сейчас мы получаем огромное кол-во откликов и от белорусских посткроссеров, и от обычных людей о том, что они желают приобрести наши открытки. Возможно, коллекцию ждет продолжение.
Юлиана Корнюшко, руководитель
- Открытки не только приветствуют иностранцев. На оборотной стороне размещен QR-код англоязычного ресурса
Мартин Оберг, Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Беларуси:
- Этот проект – любопытная идея, потому что он позволяет иностранцам почувствовать страну изнутри. Вы можете до конца не понимать, что такое Беларусь в целом, но глядя на эти фото, будете представлять жизнь людей, их культуру, что очень важно.
На презентацию в галерею TUT.BY также заглянули музыкант, поэт и телеведущий Андрусь Такинданг и участники «Евровидения-2017» группа NaviBand, которая исполнила конкурсную песню «Гісторыя майго жыцця». На вопрос, можно ли поехать с такими почтовыми карточками в Европу, NaviBand отвечают: "Однозначно да!"
Группа NaviBand:
- Проект очень схож с нашей позицией и идеей выступления на «Евровидении». Самое главное - это показать иностранцам, что такое Беларусь, познакомить их со страной, рассказать о наших традициях. Сейчас в мире активно поддерживается тенденция подчеркивать связь современных людей с национальной культурой, поэтому это очень здорово, что такие проекты вообще существуют.
Фото: Дарья Бурякина
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В галерее TUT.BY прошла официальная презентация BelarusFeed
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