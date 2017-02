В галерее TUT.BY прошла официальная презентация BelarusFeed , новостного англоязычного сайта, а также душевной коллекции почтовых открыток “Welcome to Belarus” для представителей зарубежных посольств, банков, МИДа, IT-сферы. 16 лучших кадров, сделанных фотографами TUT.BY, помогут иностранцам отправить близким привет из Беларуси.





Эксклюзивная коллекция почтовых открыток «Welcome to Belarus» – это совместный проект фотослужбы TUT.BY и сайта BelarusFeed.



Марина Золотова, главный редактор TUT.BY и Александр Чекан, генеральный директор TUT.BY

Открытки распространяются на рейсах авиакомпании «Белавиа» из Западной Европы. Их выдают иностранцам вместе с миграционными картами. Также открытки дарят своим гостям отели Minsk Marriott Hotel, DoubleTree by Hilton Minsk, Renaissance Minsk и спортивно-развлекательный комплекс Falcon Club.





Мария Васильева, PR менеджер TUT.BY:

- У нас давно была идея представить мастерство наших фотографов публике и продлить жизнь их чудесным кадрам. Когда мы узнали о введении 5-дневного безвизового режима для граждан 80 стран, то решили – пора. Мы сделали открытки небольшим тиражом, их всего 100 000 экз. Концепция коллекции – «Беларусь разная». Хотелось показать красоту природы и знаковые события последних лет: «Джазовые вечера у Ратуши», Минский полумарафон, исторические реконструкции, чтобы иностранцам захотелось сюда приехать потому, что здесь разделяют их интересы. К слову, в коллекции нет ни одного постановочного кадра – это все снимки из репортажных съемок .Мы не продаем открытки и не ставили такую цель. Уже сейчас мы получаем огромное кол-во откликов и от белорусских посткроссеров, и от обычных людей о том, что они желают приобрести наши открытки. Возможно, коллекцию ждет продолжение.





Юлиана Корнюшко, руководитель BelarusFeed :

- Открытки не только приветствуют иностранцев. На оборотной стороне размещен QR-код англоязычного ресурса BelarusFeed , заходя на который иностранцы могут ежедневно читать о том, что происходит в стране. Мы делаем упор на не только на ежедневную повестку дня, но и на вдохновляющие человеческие истории, полезную информацию для иностранцев (визы, перелеты, новые гостиницы), а также на развлекательные материалы в духе «15 потрясающих кадров Беларуси зимой».

Мартин Оберг, Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Беларуси:

- Этот проект – любопытная идея, потому что он позволяет иностранцам почувствовать страну изнутри. Вы можете до конца не понимать, что такое Беларусь в целом, но глядя на эти фото, будете представлять жизнь людей, их культуру, что очень важно.



Мартин Оберг, Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Беларуси (cправа)

На презентацию в галерею TUT.BY также заглянули музыкант, поэт и телеведущий Андрусь Такинданг и участники «Евровидения-2017» группа NaviBand, которая исполнила конкурсную песню «Гісторыя майго жыцця». На вопрос, можно ли поехать с такими почтовыми карточками в Европу, NaviBand отвечают: "Однозначно да!"





Группа NaviBand:

- Проект очень схож с нашей позицией и идеей выступления на «Евровидении». Самое главное - это показать иностранцам, что такое Беларусь, познакомить их со страной, рассказать о наших традициях. Сейчас в мире активно поддерживается тенденция подчеркивать связь современных людей с национальной культурой, поэтому это очень здорово, что такие проекты вообще существуют.

















Фото: Дарья Бурякина