В нынешнем году Прощеное воскресенье выпадает на 26 февраля. Верующие считают этот день особенно важным, когда каждый может попросить прощения за все сознательные или невольные проступки и прегрешения.

В Прощеное воскресенье ведущие радио Sputnik Беларусь поинтересовались у настоятеля православного прихода в честь святого Николая Японского отца Павла Сердюка взаимоотношениями Церкви и современной молодежи.

"Молодые люди разные и в разной среде воспитываются. Есть молодые люди, которые достаточно рано ставят перед собой серьезные духовные вопросы и, конечно, они в Церкви. Несомненно, и сама Церковь очень помолодела. И нет сложности сегодня войти в Церковь по сравнению с советскими временами", — рассказал священник.

Собеседник отметил: если ранее было принято говорить о том, что Церковь — это жесткая вертикаль, контролирующая своих "адептов", в современном обществе это перестало быть правдой.

"Православие — это вера для людей с большим запросом на внутреннюю свободу. Да, есть предписания канонов, но мы видим, что более расслабленных, необязательных в выполнении своих религиозных обязанностей, чем православные христиане, в нашем обществе не встретишь, потому что те же католики, например, четко знают, что в воскресенье нужно быть в костеле, это все очень регламентируется", — рассказал Сердюк.

В Прощеное воскресенье священнослужитель рассказал о способах выхода из конфликтных ситуаций, с которыми приходилось сталкиваться в последнее время.

"Например, за рулем на дороге все же знают, как реагируешь — еще не пришел в себя, а уже наговорил кучу неприятных слов. В любой конфликтной ситуации всякий раз, когда удавалось внутренне сдержаться, убеждался, что слово любви действительно обезоруживает, из конфликта можно выйти в дружеском расположении, и это всегда приобретение", — рассказал священник.

Полную версию беседы с настоятелем православного прихода в честь святого Николая Японского отцом Павлом Сердюком о традиции Прощеного воскресенья, конфликтах в современном обществе и взаимоотношениях молодежи и Церкви слушайте на радио Sputnik Беларусь.