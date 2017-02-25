Мы любим супы: они полезны для пищеварения, легко усваиваются, поддерживают баланс жидкости в организме. В этом материале мы собрали для вас главные секреты быстрого и успешного приготовления любых, даже самых необычных, супов.





Бульон имеет значение

Бульоны прекрасны сами по себе: это сытное, полезное блюдо, которое к тому же всегда можно красиво подать. В деле приготовления супа бульон играет важную, если не решающую, роль.

Самая популярная основа для супов — куриный бульон. Он имеет свои тонкости приготовления: например, специальная суповая курица, готовность потратить на варку бульона более 2 часов, постоянно снимая пенку, и многое другое.

Супы на основе овощных бульонов одобрят не только вегетарианцы, но и ценители легких супов с тонким вкусом и ароматом. Говяжий бульон обычно готовят для более основательных супов с мясом: например, борща, острого харчо или супа с фрикадельками.

Помните, что правильно сваренный бульон придаст конечному блюду насыщенный вкус и во многом определит его качество.





У всех идеальных супов есть общие ингредиенты

Несмотря на фантастическое количество рецептов различных супов, все они имеют что-то общее. Мы говорим о главных составляющих любого супа, которые, в общем-то, и делают его вкусным.

Жирная составляющая в виде оливкового, кокосового или даже сливочного масла, определяющая плотность супа. Овощи, придающие супу насыщенный вкус и особенный аромат: лук, морковь, сельдерей или душистый укроп. Не забывайте также и о приправах, специях и различных пряностях.

Про важность бульона мы уже говорили выше, но некоторые рецепты включают в себя добавление дополнительных жидких составляющих: например, вина или соевого соуса. Ну, а основные ингредиенты (овощи, бобы или мясо), так же, как необходимость солить суп, вряд ли нуждаются в отдельном упоминании.





Каждый этап приготовления заслуживает особого внимания

Идеальный бульон, безусловно, главная составляющая превосходного супа. Но это не значит, что он «перетягивает все одеяло» на себя: отдельные этапы варки этого сложного блюда также заслуживают вашего пристального внимания.

Со временем вы поймете, почему делаете именно то, что написано во многих поваренных книгах, и научитесь обходиться без них. Так, примерное время обжарки лука ничего не скажет тем, кто знает, что обжаривать его надо до золотистой корочки на медленном огне. Те, кто научен горьким опытом и не наполняет кастрюлю бульоном до краев, с гораздо меньшим трепетом изучают пропорции и объемы, указанные в рецепте.

Мы не призываем вас отказаться от рецептов напрочь: наоборот, следование определенному плану всегда упрощает процесс готовки. Но время от времени, особенно если что-то идет совсем не так, как вы планировали, полезно «включать голову» и действовать по ситуации: например, быстро отыскать достойную замену специи, которой не оказалось под рукой, или вовремя убавить огонь, даже если рецепт (или таймер) уверенно говорит, что время кипения еще не окончено.





Не забывайте пробовать

Варить суп, не попробовав его ни разу во время готовки, это как рисовать картину с закрытыми глазами. Приготовление пищи — творческий процесс, требующий хотя бы минимальной сосредоточенности и внимания: чтобы, например, не увлечься добавлением соли или не поперчить суп третий или четвертый раз, как в первый.

Если вы будете пробовать то, что у вас получилось, буквально на каждом шаге приготовления, вы не только избежите досадных ошибок, но и станете настоящим кулинарным художником. Вы с легкостью определите, что идет не так, какие ингредиенты нужно срочно добавить, а резкий вкус каких — нейтрализовать. Так, например, лимон, лайм или уксус помогут вам «выровнять» слишком сладкий или слишком соленый вкус получившегося супа.

Пробуя, вы сами создаете свой собственный вкус: это особенно важно, если вы решили приготовить какое-то блюдо впервые.





Не ленитесь гарнировать блюдо

Финальные штрихи в виде всяческих съедобных украшений помогут сделать ваш суп аппетитным и к тому же совершенно неотразимым с эстетической точки зрения.

Гренки, сухари, овощи, сыр, различные приправы, специально приготовленные соусы, свежая зелень — все эти детали очень важны для подачи блюда. Французский луковый суп, не будь он украшен сыром и гренками, потерял бы половину своего шарма. Традиционный домашний борщ сложно представить себе без ложки густой сметаны, а солянку — без оливки и дольки лимона. Несложно представить, что грибной суп-пюре органичнее всего будет украсить грибом, а суп из креветок — креветкой.

Фантазируйте, пробуйте и не ленитесь превращать подачу супа в нечто особенное: так вы полюбите это блюдо, наверняка станете готовить его чаще и, вероятно, захотите освоить все больше новых рецептов.