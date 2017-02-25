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Самые странные звездные наряды за всю историю церемонии "Оскар"

26.02.2017 10:15 — Разное | Tut.by  
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Несмотря на то, что большинство знаменитостей готовится к выходу на красную дорожку церемонии «Оскар» со всей тщательностью и, как правило, выбирают голливудскую классику, эти звезды не побоялись пойти на риск и явить миру не вполне привычные для этого мероприятия наряды.

Деми Мур, 1989


Велосипедные шорты действительно были очень популярны в 80-х, но для того чтобы надеть их на мероприятие со строгим дресс-кодом, нужно было обладать определенной смелостью.

Барбара Стрейзанд, 1969


Каждая знаменитость, которая сейчас надевает на выход «голое» платье, должна помнить, что такой возможностью она обязана Барбаре Стрейзанд, которая взорвала своим нарядом все возможные каноны еще до того, как многие из современных звезд появились на свет.

Вупи Голдберг, 1993


В 1993 году Вупи выбрала для церемонии невообразимое сочетание, но, в общем-то, она в любом наряде выглядит круто.

Джада Пинкетт-Смит, 1997


Если сегодня такое платье мы вполне можем представить, например, на Рианне, в 97 году это был очень рискованный и провокационный выбор.

Селин Дион, 1999


Да, это белый смокинг, надетый задом наперед. Вам не показалось.

Бьорк, 2001


Лебедь, которого надела на себя Бьорк вместо платья, уже стал притчей во языцех. Но знаете что, Бьорк все равно остается крутой певицей, даже если решит надеть на себя какую-нибудь исландскую птицу вместо платья.

Ума Турман, 2004


Леди Гага, 2015


Лиззи Гардинер, 1995


Деннис Родман, 1997


Шер, 1973 и 1974


И снова Шер, 1986, 1988 и 1998


 
 
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