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У православных сегодня Прощеное воскресенье

26.02.2017 11:08 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 фев — Sputnik. Православные верующие сегодня будут просить друг у друга прощения, а в понедельник у них начнется Великой пост перед Пасхой.

Обычай Прощеного воскресенья сохранился с древних времен, когда накануне Великого поста монахи после вечернего богослужения совершали обряд взаимного прощения и уходили в пустыню, где постились в уединении.

"В последний перед Великим постом день нужно просить прощения за грехи и обиды, которые были совершены и нанесены за прошедший год", — сообщили Sputnik в Минском епархиальном управлении Белорусской православной церкви (БПЦ).

По словам собеседников агентства, накануне Великого поста верующие идут исповедоваться, священнослужители будут исповедовать и причащать в храмах с самого раннего утра. В этот день в проповедях священники будут говорить о всепрощении.

В данной связи в Минском епархиальном управлении напомнили слова Иоанна Златоуста: "Прощать мы должны не на словах только, но от чистого сердца. Оскорбивший нас не причинит нам зла столько, сколько мы сами причиним себе, питая в себе гнев".

Как правило, верующие в этот день говорят друг другу "Прости, если я тебя чем-то обидел вольно или невольно". А в ответ принято отвечать "Бог простит".

Вечерню с чином прощения в главном православном храме Беларуси — Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске, как правило, совершает предстоятель БПЦ, он даст пастве свое благословение на самый длинный в православии пост, который начнется в понедельник и будет длиться 40 дней, отметили в управлении.

 
Теги: Минск
 
 
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Священники в этот день будут исповедовать и причащать верующих с самого утра, а также произнесут проповеди о всепрощении.

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