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Книги на март: продолжение "Неаполитанского квартета" и новый Сорокин
26.02.2017 11:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Мрачный кафкианский роман с элементами антиутопии "Ноль К" Дона Делилло, продолжение "неаполитанского квартета" о жизни двух подруг Элены Ферранте, фантасмагория о цветах и людях "Орхидея съела их всех" Скарлетт Томас, сатирический "Иван Ауслендер" Германа Садулаева и размышления Владимира Сорокина о судьбе печатной литературы в книге "Манарага" ожидают читателей в марте.
© Sputnik Константин Чалабов
"Ноль К"
Романы американского писателя Дона Делилло зачастую пронизаны предчувствием катастрофы и экзистенциальными рассуждениями о смысле человеческого существования. За литературное творчество он взялся после убийства Джона Кеннеди в 1963 году, считая гибель президента поворотным моментом в истории США. Не только этот, но и другие ключевые моменты и тенденции XX и XXI века (в разные годы Делилло высказался и на тему трагедии 11 сентября, и на тему пробок в мегаполисах) влияют на судьбы его героев, томящихся в сложной постмодернистской канве повествования.
Наибольшую известность Делилло принесла книга "Белый шум", главный герой которой "гитлеровед" Джек в результате экологической катастрофы начинает панически бояться смерти и попутно страдать от агрессивного натиска рекламы.
Действие нового романа "Ноль К" разворачивается недалеко от Челябинска, где в загадочной экспериментальной криолаборатории сотрудники замораживают смертельно больных людей до лучших, с научно-технической точки зрения, времен. Неоднократное посещение этого странного и страшного места рождает в герое целую гамму не самых приятных чувств, которые предстоит пережить и читателю. Публикацией книги в переводе Любови Трониной занимается издательство Corpus.
© Sputnik / Виктор Толочко
"История нового имени"
Долгое время одна неизвестная итальянская писательница, чье дарование нашло отклик в сердцах читателей по всему миру, скрывалась под псевдонимом Элена Ферранте. Скрывалась буквально — около 25 лет литературный мир терялся в догадках, не имея ни малейшего представления о том, как выглядит и чем живет один из самых заметных итальянских писателей современности. На ее счету девять романов, причем последние четыре формируют так называемый "неаполитаский квартет" — книги о неразлучных подругах Элене (Лену) Греко и Рафаэлле (Лиле) Черулло, их детстве и юности в бедных кварталах Неаполя.
Появление на российских книжных полках первой части цикла — "Моей гениальной подруги", рассказавшей о любви и соперничестве двух девочек в самом начале их жизненного пути, обеспечило издательство "Синдбад". На подходе продолжение — "История нового имени". Пути подруг, казалось, разошлись: Лила стала супругой состоятельного человека, Лену с головой погрузилась в науку, но жизнь еще не раз испытает на прочность тонкую нить, накрепко связавшую этих двух. Роман выйдет в переводе Татьяны Быстровой.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Орхидея съела всех"
Британская писательница Скарлетт Томас опубликовала около семи романов и примерно столько же коротких историй, но русскоязычная публика начала погружение в фантасмагорию ее прозы лишь с "Наваждения Люмаса" — произведения о таинственном букинистическом издании викторианской эпохи, открывшем молодой аспирантке Эриел секрет проникновения в иную реальность. Путешествие в параллельные миры продолжилось в "Моей трагической Вселенной", где проводником для главной героини вновь стала редкая книга.
Новый роман "Орхидея съела их всех", опубликованный в издательстве Corpus в переводе Ирины Филипповой, знакомит читателя с судьбами членов одной семьи, получивших в наследство стручки с семенами, которые, по легенде, даруют владельцу просветление. Отправляясь блуждать в лабиринтах человеческого сознания в поисках вечной свободы, Томас обнаруживает парадоксальную связь между растениями и людьми.
"Иван Ауслендер"
Герман Садулаев дебютировал в литературе в 2005 году, когда написал повесть "Одна ласточка еще не делает весны", но по настоянию издателя, расширил количество своих произведений до небольшого сборника под названием "Я — чеченец!". Садулаев предпринял попытку осмыслить чеченский характер и события кровавых конфликтов в стране, где он родился и провел детские годы. Книга, написанная "тяжело и с болью", наделала немало шума, вызвав реакцию даже у некоторых известных политических деятелей.
Последующие произведения Садулаева чаще находили отклик у профессионального сообщества: его роман "Таблетка" вошел в шорт-лист премии "Русский букер" 2008 года, а "Шалинский рейд" — 2 года спустя.
© Sputnik / Виктор Толочко
Действие новой книги "Иван Ауслендер" разворачивается в Санкт-Петербурге недалекого прошлого, а главным героем становится университетский профессор, который невольно попадает в самую гущу политической жизни страны. Грудью на баррикады Ауслендер бросается недолго: вовремя осознав всю тщетность борьбы, он меняет профессию и отправляется путешествовать в поисках себя. Автор затейливо объединяет современные реалии и индийские учения в саркастический роман, публикацию которого осуществило издательство "Редакция Елены Шубиной".
"Манарага"
Владимир Сорокин известен как писатель-экспериментатор, чьи произведения вызывают самую неоднозначную реакцию у читающей публики. На страницах его книг сухие метафоры буквально оживают, времена и события причудливо перемешиваются, а внеземные технологии соседствуют с предметами глубокой старины. У Сорокина все идет не так: в повести "Метель" доктор мчится на санях спасать деревню от инопланетной эпидемии, в "Настеньке" родители жарят в печи собственную дочь, в романе "Теллурия" герои забивали в голову гвозди.
В новой "Манараге", которая вот-вот появится в издательстве Corpus, автор рассуждает о судьбе бумажной книги после наступления Нового Средневековья и Второй исламской революции. Тома великих классиков стали редкостью, за ними охотятся, чтобы сжечь без малейшей жалости и приготовить изысканный обед. О времени расцвета бизнеса book'n'gril читателям предстоит узнать из уст модного шеф-повара.
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Что почитать в марте - от романа с элементами антиутопии до размышлений о тайной связи людей и растений и бизнесе book'n'gril в обзоре литературных новинок.
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