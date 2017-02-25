Средняя по Беларуси начисленная заработная плата в январе прогнозируемо, следуя традиционной сезонной динамике, сильно уменьшилась с декабря, составив Br720,1. Несмотря на укрепление Br-рубля в этом месяце, долларовый эквивалент средней зарплаты снизился значительно - на $37, до $372 (по курсу последних в месяце торгов на БВФБ).

Когда как по составленному ранее «плану-прогнозу» доведения $-эквивалента средней по стране зарплаты в декабре 2017-го до $500, учитывающему ее многолетнюю динамику в Беларуси - сезонную и инфляционную, а также предполагающему стабильный курс (итоговое удорожание доллара в 2017-м году не более чем на 7%, не выше 2,10 Br/$ к концу года), январский показатель 2017-го должен был быть не менее $380.

Предполагалось также, что средняя зарплата в январе составит не менее Br735 при курсе Br-рубля к доллару в конце месяца 1,950 Br/$. Но по факту зарплата оказалась меньше, а Br-рубль к доллару – крепче (1,9356 Br/$).

Планируемые декабрьские $500 при курсе 2,10 Br/$ - это Br1050. Премьер-министр Беларуси А.Кобяков также озвучил недавно этот планируемый параметр, определив задачу достижения к концу 2017-го года средней по стране начисленной зарплаты в Br1000, уточнив, однако, что эти «деньги должны быть заработаны».

При этом речь о реальном изменении заработной платы, с учетом потребительской инфляции, не ведется уже давно, только о долларовом. А пока что реальное падение зарплат продолжается: январская средняя 2017-го оказалась, с учетом инфляции, на 0,2% меньше январской 2016-го (хотя и больше в долларах на $57). Падение в формате «год к году» идет уже 31 месяц подряд.

В результате при сравнении с докризисным временем все остается намного хуже: январская средняя зарплата 2017-го на 6,2% меньше в реальном выражении и на $180 в долларовом, чем январская 2014-го.

Средняя зарплата января 2017-го: традиционное сезонное падение, но меньше обычного

Средняя по Беларуси начисленная (до уплаты с нее налогов) заработная плата в январе составила Br720.7, что на Br80.9 меньше, чем в декабре. Это традиционное сезонное снижение показателя. Но если в прошлые годы январская зарплата падала с декабря настолько, что становилась ниже и ноября, до минимума за 7-8 месяцев, то на этот раз январская средняя зарплата оказалась выше ноябрьской, то есть падение менее значительное.

Причиной менее глубокого падения с декабря можно назвать заметное увеличение «минималки» с 1 января: она выросла с декабрьской Br239,42 до Br265, то есть на 10,7%, когда как год назад в такое же время (январь 2016-го к декабрю 2015-го) рост был лишь на 5,5% (с Br218 до Br230). Более сильное увеличение «минималки» продиктовано требованием ускорения темпа роста зарплат в целях выхода к концу года на $500-й эквивалент.

В целом долгосрочная тенденция в динамике номинального размера зарплат в Беларуси – повышательная, а основа этого номинального увеличения зарплат - инфляционный рост. За последние 10 лет, с января 2007-го по январь 2017-го, средняя зарплата выросла в 12 раз.

Укрепление Br-рубля добавило несколько долларов в упавший в январе $-эквивалент средней зарплаты

Январская зарплата номинально меньше декабрьской на 10,1%, но долларовый эквивалент снизился меньше - на 9,0%, благодаря тому, что в январе доллар в Беларуси снова, второй месяц подряд, подешевел (на 1,17% по курсам последних в месяце торгов на БВФБ): ревальвация Br-рубля добавила несколько долларов в упавший в январе $-эквивалент средней зарплаты.

В результате средняя по стране зарплата в январе снизилась с декабря на $37, до $372 (по курсу последних в январе торгов на БВФБ), что, тем не менее, значительно выше прошлогоднего показателя соответствующего месяца: в январе 2015-го средняя по стране зарплата была эквивалентна $315 (на $57 меньше, чем в отчетном месяце).

Исторически максимальный $-эквивалент средних белорусских зарплат - $626 в июле 2014-го (по курсу конца месяца - на последних в июле 2014-го торгах БВФБ). Очевидно, что здесь обновление рекорда не произойдет в течение многих лет. А при худшем развитии событий (падение мировых цен на нефть ниже $35, с этим - очередной обвал Rr-рубля и снижение импортоемкости российского рынка, и в итоге - девальвация Br-рубля) – обвал показателя до уровня кризисных месяцев девальвационного 2011-го – ниже $300.

Среднегодовая месячная заработная плата в долларах в Беларуси начала расти

Средняя за 2016-й год начисленная зарплата составила $364, а через месяц, за отчетный 12-месячный период «февраль-2016-го – январь 2017-го») – уже $369. Таким образом, закончился 25-месячный период снижения этого среднегодового показателя. Это была 3-я по счету и самая сильная волна падения долларовых значений зарплат с 90-х.

Максимальным значением остается $592 (в середине 2014-го). В календарном 2015-м было $418, в 2014-м - $579, в супердевальвационном 2011-м - $333, в кризисном 2009-м - $356, в 2008-м - $414.

Предыдущие пиковые значения среднегодовой зарплаты в $-эквиваленте: в 2008-ом году - $414 в месяц, перед кризисом 2011-го года - $437 в месяц. «Дно» вследствие мирового кризиса 2008-09 гг. - $356, а вследствие кризиса 2011-го - $314.

Реальная зарплата в декабре упала за месяц на 10,9%, а за год – на 0,2%

Январская средняя зарплата номинально меньше декабрьской на 10,1%. А инфляция цен на потребительские товары и услуги в январе составила, по расчетам Белстата, 0,87%. Поэтому реальная зарплата упала на 10,9%. Это традиционное сезонное падение январских реальных зарплат с декабрьских. Но в предыдущие 2 года оно было бОльшим.

В сравнении с соответствующем месяцем прошлого года средняя январская зарплата 2017-го остается ниже в реальном выражении. Номинально она, конечно, стала больше: в сравнении с январем 2016-го - на 10,0% (на Br65.5), но и цены «не стояли на месте», увеличившись за год на близкий к этому процент. Итог – небольшое реальное падение зарплат, на 0,2% (данные – Белстат).

В «минусовую» зону динамика реальных зарплат (к соотв. месяцу предыдущего года) вошла в июле 2014-го, находится там уже 31 месяц, но, судя по всему, в ближайшее время может выход «на ноль» или в небольшой «плюс».

Поскольку в январе 2016-го тоже было минусовое значение в таком формате (к январю 2015-го, -2,6%), как и в январе 2015-го (к январю 2014-го, -3,5%), то за 3 года реальная январская зарплата в Беларуси снизилась куда более значительно: средняя по стране «получка» января 2017-го меньше, с учетом роста потребительских цен, чем последнего предкризисного января, 2014-го года, на 6,2%.

За месяц ситуация ухудшилась: процент «декабря 2016-го к декабрю 2013-го» был меньше, -5,5%.

Зарплаты в Беларуси за годы независимости: инфляционный рост в сотни миллионов раз

Если выразить сегодняшние зарплаты в формате 1990-го года, без учета деноминаций, прошедших в Беларуси в 1994-ом (1:10), 2000-ом (1:1000) и 2016-ом (1:10000), то январская зарплата 2017-го – это 72,07 млрд рублей, когда как в январе 1991-го было 266, тогда еще, советских рублей.

То есть номинальный рост за 26 лет составил 271 млн раз (январь 2017-го к январю 1991-го). Для сравнения, в Украине - в 2,3 млн раз, в России - в 140 тыс. раз, то есть на несколько порядков меньше: инфляция в Беларуси за постсоветский период стала наибольшей среди всех стран б.СССР.

Как изменялся $-эквивалент белорусских зарплат с 1991-го

В 1991-м $-эквивалент белорусских зарплат был, в среднем по стране, менее $10 по тогдашнему рыночному курсу. В период 1992-94 гг. - 20-30 долларов в эквиваленте. До середины 2000-го года долларовая средняя зарплата в Беларуси была менее $100. Хотя, конечно, покупательная способность доллара в те годы была в Беларуси очень высокая.

В 00-х годах, с начала долговременной финансово-курсовой стабилизации в Беларуси, опираясь на растущий, на фоне подъема нефтяных цен, российский рынок, долларовые зарплаты в Беларуси выросли к 2008-му году до $450. Правда, покупательская способность доллара в стране сильно снизилась за это время, опустившись к уровню стран Восточной Европы: ценовые различия между странами практически исчезли, а кое-что даже в Беларуси стало стоить дороже (например, недвижимость в 2008-м).

Мировой кризис 2009-го «подкосил» это 8-летний рост зарплат в $-эквиваленте, а знаменитый белорусский валютно-финансовый кризис 2011-го краткосрочно обвалил показатель до уровня 2006-го (менее $300 экв.) - вскоре после того, как с помощью «печатного станка» (Br-кредитной накачкой экономики) было исполнено поручение А.Лукашенко довести в 2010-м году среднюю зарплату в Беларуси до $500.

Но с 2012-го, вместе с наращиванием валютных резервов (чему сильно поспособствовала продажа последних 50% Белтрансгаза Газпрому), пошел быстрый восстановительный рост, и уже через год белорусские зарплаты стабильно превысили те самые $500, а в 2014-м несколько месяцев было с более чем $600-ми зарплатами.

Однако с конца 2014-го на фоне кризиса в России, вызванном падением цен на нефть и западными санкциями за агрессию против Украины, начались очень серьезные негативные экономические процессы в Беларуси, (воссозданная советская экономика Беларуси полностью зависима от экономической (и даже политической) ситуации в России), а Br-рубль сильно девальвировался, и как результат – падение $-эквивалента зарплат в Беларуси более чем в 1,5 раза, ниже $400.

И вот теперь – в очередной раз на самом высоком уровне ставится задача вновь поднять среднюю в Беларуси начисленную зарплату до $500.