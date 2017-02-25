В качестве развлечений организаторы предлагали гостям ярмарку народных мастеров, катание на пони и лошадях, анимационную площадку, а также игры и фудкорт. Посетителям предлагали горячие напитки, сладости и, конечно же, блины с разнообразными начинками.

Музыкальное настроение праздника вызвались создавать этно-группа Vuraj и победители национального отбора на Евровидение — дуэт NAVI.

Закончились гуляния танцами, хороводами и традиционным сжиганием пугала зимы — Марены.

Погода, как будто намереваясь создать декорации к представлению о борьбе весны с зимой, на протяжении всего фестиваля резко меняла свои планы: теплое солнышко вдруг сменялось шквалистым ветром с мокрым снегом, а потом опять появлялось из-за туч как ни в чем ни бывало. Кажется, такие суровые погодные условия совершенно не смущали группы приехавших на праздник иностранцев: они увлеченно пели белорусские народные песни, танцевали, участвовали в конкурсах. Кульминацией масленичных гуляний стало выступление артистов театра огня: они провели перед зрителями небольшое тематическое представление, в завершении которого подожгли пугало.

Добраться до масленичных гуляний можно было не только на личном транспорте, но и на общественном: от станции метро "Малиновка" каждые полчаса курсировал автобус.