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Представлен LG G6: большой экран, двойная камера и водонепроницаемый корпус

26.02.2017 15:27 — Разное | Tut.by  
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В предверии выставки MWC 2017 компания LG официально представила свой новый флагманский смартфон — LG G6. Гаджет получил большой широкоформатный дисплей, продвинутую двойную камеру и водонепроницаемый корпус.


Фото: engadget.com

Смартфон оснащен цельнометаллический корпусом, сканером отпечатков пальцев на задней панели (который также служит клавишей питания), портом USB-C и 3,5-мм разъемом для подключения наушников.

Практически всю площадь лицевой панели аппарата занимает огромный дисплей на 5,7 дюймов (его назвали FullVision) с соотношением сторон 18:9 и разрешением 2880 на 1440 пикселей. Он также поддерживает технологии Dolby Vision и HDR 10.


Изображение: 9to5google.com

Фото: theverge.com

Базируется гаджет на процессоре Qualcomm Snapdragon 821, обладает 4 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения последней карточками памяти microSD.

Основная камера в новинке идет с двумя фотомодулями на 13 МП, один из которых обладает сверхшироким углом обзора в 125 градусов.


Изображение: 9to5google.com

Емкость аккумулятора — 3300 мАч, есть технология быстрой зарядки. Из дополнительных «фишек» выделим отдельный аудиочип и защиту от воды и пыли по стандарту IP68. «Из коробки» работать смартфон будет на операционной системе Android 7.1. Размеры G6 составляют 149×72×7,9 мм, а вес — 163 грамма.

В продаже новинка появится в марте и будет поставляться в нескольких цветах — белом, черном и серебристом. Официально их названия звучат как Mystic White (мистический белый), Astro Black (космический черный) и Ice Platinum (ледяная платина). О стоимости пока не сообщается.

42.TUT.BY будет оперативно знакомить вас со всеми новинками выставки. Все новости MWC 2017 читайте в специальном разделе на сайте.

 
 
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В продаже новинка появится в марте и будет поставляться в нескольких цветах - белом, черном и серебристом.

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