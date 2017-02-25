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Адвокаты 1 марта будут бесплатно консультировать по декрету о тунеядстве

26.02.2017 16:24 — Разное | Ежедневник  
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Адвокаты 1 марта будут бесплатно консультировать по декрету о тунеядстве

Белорусские адвокаты 1 марта будут принимать граждан для оказания им бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с реализацией декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества".

Об этом сообщил БЕЛТА председатель Республиканской коллегии адвокатов, член Совета Республики Виктор Чайчиц.

Он отметил, что в настоящее время отработан четкий механизм для решения вопроса по освобождению от уплаты сбора на финансирование государственных расходов тех граждан, которые не должны его платить или в силу сложившихся обстоятельств могут быть освобождены от уплаты.

Однако, к сожалению, на местах вопрос не всегда решается правильно и своевременно. Поскольку по-прежнему возникают вопросы по реализации декрета №3, адвокаты Беларуси проведут консультирование, помогут в составлении заявлений об освобождении от уплаты сбора на финансирование госрасходов в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации.
 
 
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Белорусские адвокаты 1 марта будут принимать граждан для оказания им бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с реализацией декрета №3 "О...

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