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Адвокаты 1 марта будут бесплатно консультировать по декрету о тунеядстве
26.02.2017 16:24 — Разное | Ежедневник
Белорусские адвокаты 1 марта будут принимать граждан для оказания им бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с реализацией декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества".
Об этом сообщил
Он отметил, что в настоящее время отработан четкий механизм для решения вопроса по освобождению от уплаты сбора на финансирование государственных расходов тех граждан, которые не должны его платить или в силу сложившихся обстоятельств могут быть освобождены от уплаты.Однако, к сожалению, на местах вопрос не всегда решается правильно и своевременно. Поскольку по-прежнему возникают вопросы по реализации декрета №3, адвокаты Беларуси проведут консультирование, помогут в составлении заявлений об освобождении от уплаты сбора на финансирование госрасходов в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации.
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Белорусские адвокаты 1 марта будут принимать граждан для оказания им бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с реализацией декрета №3 "О...
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