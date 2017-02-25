Пройдите тест TUT и узнайте, позволяет ли ваш уровень английского понять тексты песен группы Bastille , чей альбом на днях получил престижную награду NМE Awards. За несколько дней до минского концерта, который пройдет 1 марта в Falcon Club Arena , мы выбрали самые интересные идиомы и речевые обороты из текстов британцев.

Песни британской группы Bastille подходят для языковой практики как нельзя лучше. Их тексты насыщены интересными речевыми оборотами, а солист группы Дэн Смит обладает прекрасной дикцией, так что все слова хорошо различимы на слух. Немаловажно и то, что Bastille сейчас суперпопулярны, в том числе и в Великобритании. Буквально на днях они получили старейшую британскую музыкальную премию NME Awards в номинации «Лучший альбом». Так что не знать их текстов и музыки для поклонников британской культуры попросту неприлично.

Вне зависимости от того, с какими результатами вы прошли наш тест, хотим напомнить, что петь песни вслед за любимым исполнителем на языке оригинала — признанный способ «прокачать» иностранный язык. Алгоритм прост. Текст любимой песни нужно разобрать, выписать и перевести все незнакомые слова и идиомы, выучить его наизусть, включить запись и петь несколько раз в день.

А 1 марта в Falcon Club Arena на концерте Bastille можно попрактиковаться вживую. А заодно — проникнуться подлинным британским духом, своими глазами увидеть главных модников Туманного Альбиона, услышать неподражаемый акцент солиста группы Дэна Смита и спеть вместе с ним. Настоящее аудирование и проверка языковых навыков песнями не ограничится — ведь Дэн Смит намерен общаться с публикой и в паузах между композициями. У этого «репетитора» с мировым именем вы подтянете лексику, улучшите произношение и главное — получите массу удовольствия.

Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

Билеты на концерт уже в продаже. Стоимость билетов — 55 рублей. Начало в 20−00. Инфолиния: +375(29) 106−000−2, +375(29) 75−111−75. Купить билет