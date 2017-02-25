Тысячи гомельчан провожали зиму и встречали весну. Народные гулянья развернулись сразу на четырех открытых площадках областного центра, где жарили, пекли и ели блины.

Большой масленичный город вырос у дворца культуры "Фестивальный". Народ гулял на широкую ногу, тщательно фиксируя на телефоны яркие моменты.

Мужчины штурмовали деревянный столб, а женщины — ярмарку ремесленников, где можно было приобрести оригинальные сувениры и полезные для дома вещи. Молодежь с усердием боролась на руках, таскала гири, играла в шашки и метала блины.