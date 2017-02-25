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Блины ели и метали: как в Гомеле прощались с зимой
26.02.2017 18:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Тысячи гомельчан провожали зиму и встречали весну. Народные гулянья развернулись сразу на четырех открытых площадках областного центра, где жарили, пекли и ели блины.
Большой масленичный город вырос у дворца культуры "Фестивальный". Народ гулял на широкую ногу, тщательно фиксируя на телефоны яркие моменты.
Мужчины штурмовали деревянный столб, а женщины — ярмарку ремесленников, где можно было приобрести оригинальные сувениры и полезные для дома вещи. Молодежь с усердием боролась на руках, таскала гири, играла в шашки и метала блины.
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