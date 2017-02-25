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Команды СБ президента и Витебской области выиграли "Минскую лыжню-2017"
26.02.2017 17:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Спустя три года "Минская лыжня" вновь состоялась. Соревнования прошли на лыжероллерной трассе на проспекте Победителей. Все желающие смогли пробовать свои силы и преодолеть дистанцию в 2,5 км.
© Sputnik Максим Богодвид
Первыми на старт вышли команды областных исполнительных комитетов и Мингорисполкома. Лучшее время в эстафете 4х2,5 км продемонстрировали представители Витебской области. Вторыми стали — брестчане, третьими представители Минского облисполкома.
В эстафетной гонке среди силовых ведомств лучшее время у лыжников из Службы безопасности президента Беларуси. Серебро досталось команде МЧС, бронза — у Генпрокуратуры.
Гонка с массовым стартом стала самой многочисленной. Победителей в этой дисциплине не было — каждый получил памятную медаль участника "Минской лыжни-2017".
Впервые соревнования состоялись в далеком 1986 году, с 2013 года "Минская лыжня" не проводилась из-за погодных условий.
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