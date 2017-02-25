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Команды СБ президента и Витебской области выиграли "Минскую лыжню-2017"

26.02.2017 17:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Спустя три года "Минская лыжня" вновь состоялась. Соревнования прошли на лыжероллерной трассе на проспекте Победителей. Все желающие смогли пробовать свои силы и преодолеть дистанцию в 2,5 км.

Команды СБ президента и Витебской области выиграли "Минскую лыжню-2017"
© Sputnik Максим Богодвид
На "Минскую лыжню - 2017" вышло около 2 тысяч участников

Первыми на старт вышли команды областных исполнительных комитетов и Мингорисполкома. Лучшее время в эстафете 4х2,5 км продемонстрировали представители Витебской области. Вторыми стали — брестчане, третьими представители Минского облисполкома.

В эстафетной гонке среди силовых ведомств лучшее время у лыжников из Службы безопасности президента Беларуси. Серебро досталось команде МЧС, бронза — у Генпрокуратуры.

Гонка с массовым стартом стала самой многочисленной. Победителей в этой дисциплине не было — каждый получил памятную медаль участника "Минской лыжни-2017".

Впервые соревнования состоялись в далеком 1986 году, с 2013 года "Минская лыжня" не проводилась из-за погодных условий.

 
 
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