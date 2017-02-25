В Беларуси снова протесты "нетунеядцев", на этот раз в Витебске, Бресте, Барановичах и Бобруйске, что является поводом обсудить ситуацию и придать ей некое научное объяснение, тем более, что гость радио Sputnik Беларусь профессор Николай Межевич, доктор экономических наук, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований любезно согласился прокомментировать природу этих социальных явлений, причины и следствия не ответственного подхода определенных слоев населения к участию в финансированию госрасходов.

"Как только начинается путаница в понятиях социальная поддержка и социальное иждевенчество — тут ни какое государство не выдержит, тут по миру пойдет Люксембург с Сингапуром, а не то что Россия с Беларусью. И в России, и в Беларуси есть общие элементы — государство нам должно! А с чего оно должно? Если я не плачу налоги, то с чего государство должно платить врачу, когда я приду за медицинской помощью в поликлинику, размахивая своими документами"?— отмечает Межевич.

Сегодня нашей общей экономической целью является укрепление среднего класса, как цементирующей основы общества, а это возможно только путем постепенных преобразований и опыт других стран тому подтверждение. Но как его взрастить в сегодняшних условиях?

"К сожалению, сегодня мы наблюдаем погром среднего класса от Таллина до Сан-Франциско. Это опасно. Это сила, которая может развернуться в любую сторону. Брексит и трампизм — это все об этом",-считает эксперт.

Аудиозапись беседы с профессором Николаем Межевичем слушайте на радио Sputnik Беларусь.