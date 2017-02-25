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Михаила Касьянова облили зеленкой на акции памяти Бориса Немцова
26.02.2017 18:21 — Разное | Ежедневник
Фото: Владислав Шатило / РБК
Председателя Партии народной свободы Михаила Касьянова во время марша памяти политика Бориса Немцова облили зеленкой. Нападавший задержан, шествие продолжается.
Известно, что главу ПАРНАС облили сзади, злоумышленника сразу же задержали сотрудники полиции.
Как сообщал
Марш памяти Бориса Немцова проходит в центре Москвы — шествие началось от Страстного бульвара, участники марша пройдут до проспекта Сахарова. Член оргкомитета Михаил Шнейдер заявлял, что организаторы будут требовать свободный доступ к Большому Москворецкому мосту, где в 2015 году был застрелен Немцов. На мосту участники марша планируют возложить цветы.
Как передает
Помимо Москвы, шествие прошло также в Санкт-Петербурге, Ярославле, Воронеже, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Владимире и других городах.
Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы, на Большом Москворецком мосту. В него выстрелили несколько раз, в результате чего он скончался на месте.
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Председателя Партии народной свободы Михаила Касьянова во время марша памяти политика Бориса Немцова облили зеленкой. Нападавший задержан, шествие продолжается.
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