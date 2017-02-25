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Михаила Касьянова облили зеленкой на акции памяти Бориса Немцова

26.02.2017 18:21 — Разное | Ежедневник  
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Михаила Касьянова облили зеленкой на акции памяти Бориса Немцова

Фото: Владислав Шатило / РБК

Председателя Партии народной свободы Михаила Касьянова во время марша памяти политика Бориса Немцова облили зеленкой. Нападавший задержан, шествие продолжается.

Известно, что главу ПАРНАС облили сзади, злоумышленника сразу же задержали сотрудники полиции.

Марш памяти Немцова проходит в столице 26 февраля. Участники акции собрались в начале Страстного бульвара. Организаторы раздавали им значки с надписью «Немцов мост» и триколоры.

Собравшиеся развернули флаги ПАРНАС, движения «Солидарность», а также транспарант «Прекратите репрессии в Крыму! Свободу украинским политзаключенным!» Развернутый участниками марша баннер «Путин — это война», в свою очередь, изъяла полиция. Из-за этого, как сообщал корреспондент РБК, начало шествия было задержано.

Как сообщал РБК член оргкомитета марша Илья Яшин, акция была согласована на 30 тыс. участников. «Это не траурный марш, мы собрались не плакать, а требовать, например, свободу политическим заключенным», — также заявлял он.

Марш памяти Бориса Немцова проходит в центре Москвы — шествие началось от Страстного бульвара, участники марша пройдут до проспекта Сахарова. Член оргкомитета Михаил Шнейдер заявлял, что организаторы будут требовать свободный доступ к Большому Москворецкому мосту, где в 2015 году был застрелен Немцов. На мосту участники марша планируют возложить цветы. ​

Как передает РБК, по данным на 14:50 в марше приняли участие 14,9 тыс. человек. Однако в пресс-службе московского управления полиции «Интерфаксу» сообщили, что число участников шествия — около 5 тыс. человек.

Помимо Москвы, шествие прошло также в Санкт-Петербурге, Ярославле, Воронеже, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Владимире и других городах.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы,​ на Большом Москворецком мосту. В него выстрелили несколько раз, в результате чего он скончался на месте. ​ 

 
 
 
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Председателя Партии народной свободы Михаила Касьянова во время марша памяти политика Бориса Немцова облили зеленкой. Нападавший задержан, шествие продолжается.

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