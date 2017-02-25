Сегодня в два часа ночи по минскому времени в Лос-Анджелесе начнется церемония награждения ежегодной премии «Оскар». Действие стартует с красной ковровой дорожки, после чего перемещается в зал Dolby Theatre на Голливудском бульваре.





Кстати, о самой красной дорожке. Ее длина около 150 метров, а ширина приблизительно 10. Она состоит из нескольких рулонов (каждый по 135 кг), а ее общий вес – пять тонн. Ковер доставляют за четыре дня до церемонии на двух грузовиках. Чтобы правильно расстелить дорожку, соединить между собой все ее части, скрыть стыки и разровнять, требуется два дня и 21 человек обслуживающего персонала. Сразу после окончания церемонии дорожку скатывают. Но и на это уходит немало времени - четыре часа.

Одновременно на ковре помещаются около 100 фотографов, 300 представителей телекомпаний, включая операторов, звукооператоров и других специалистов.



Фото: Reuters

Если в прошлом году главной интригой церемонии стал вопрос, получит ли Ди Каприо долгожданную статуэтку, то в этом году все спокойнее. В основном кинолюбители обсуждают, повторит ли «Ла-Ла Ленд» рекорд «Титаника». Напомним, что по количеству номинаций мюзикл Дэмиена Шазелла сравнялся с детищем Кэмерона — их 14. С другими рекордами «Оскара» вы можете познакомиться в нашей инфографике.

В победу «Ла-Ла Ленда» охотно верят и минские букмекеры . Коэффициент на его победу всего 1.10. Впрочем, с номинацией «Лучший актер» все не так прозрачно. Коэффициент на победу Кейси Аффлека — 1.50, Дензела Вашингтона — 2.25. Меньше всего букмекеры верят в победу Брэда Питта — коэффициент на победную статуэтку для него — 45.





Зато почти безоговорочно букмекерские конторы делают ставку на «Ла-Ла Ленд» в номинации «Лучшая актриса». У Эммы Стоун — самый низкий коэффициент — 1.16. Следующую строчку занимает Натали Портман с коэффициентом 6. А вот в победу Мерил Стрип, судя по всему, букмекеры не верят: коэффициент достигает 65 пунктов.

Пока подготовка идет полным ходом, напомним список основных номинантов.

В этом году в категории «Лучший фильм» соревнуются «Прибытие», «Ограды», «По соображениям совести», «Лунный свет», «Манчестер у моря», «Лев», «Любой ценой" , «Скрытые фигуры», «Ла-Ла Ленд».





За звание «Лучший актер» поборются Кейси Аффлек, Эндрю Гарфилд, Райан Гослинг, Вигго Мортенсен, Дэнзел Вашингтон.

В номинации «Лучшая актриса» на награду претендуют Изабель Юппер, Рут Негга, Натали Портман, Эмма Стоун, Мерил Стрип.

«Лучший актер второго плана»: Махершала Али, Джефф Бриджес, Лукас Хеджес, Дев Патель, Майкл Шеннон.

«Лучшая актриса второго плана»: Наоми Харрис, Николь Кидман, Октавия Спенсер, Мишель Уильямс, Виола Дэвис.

За титул «Лучший режиссер» поборются Дени Вильнев — «Прибытие», Мел Гибсон — «По соображениям совести», Дэмьен Шазелл — «Ла-Ла Ленд», Кеннет Лонерган — «Манчестер у моря», Барри Дженкинс — «Лунный свет».

В списке номинантов на «Лучший полнометражный анимационный фильм» отмечены «Кубо», «Моана», «Зверополис», «Красная черепаха», «Жизнь кабачка».

Напомним, что церемонию вручения в этом году проведет Джимми Киммел.



