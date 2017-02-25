﻿ Nokia 3310 вернулась: представлена новая версия легендарного телефона. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Nokia 3310 вернулась: представлена новая версия легендарного телефона

26.02.2017 19:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Компания HMD Global, возродившая легендарный бренд Nokia, представила обновленную версию телефона Nokia 3310. Презентация прошла в преддверии выставки Mobile World Congress 2017 в Барселоне.


Изображение: Nokia

Nokia 3310 — это все еще кнопочный телефон. Дизайн устройства почти не отличается от версии, выпущенной в 2000 году. Немного изменились только вес, толщина и размеры кнопок, также устройство получило цветной экран.

По утверждению производителя, заряда батареи телефона хватает на 22 часа разговора (в 10 раз больше, чем у оригинальной версии), устройство способно продержаться месяц в режиме ожидания. Также в нем есть змейка и фирменный рингтон Nokia — остальные детали на презентации раскрывать не стали.

На презентации не назвали цену гаджета и рынки поставок. Ранее по данным утечек инсайдеров сообщалось, что новая версия Nokia 3310 будет стоить 59 евро.


Изображение: Nokia

Изображение: Nokia

Изображение: Nokia

Напомним, телефон Nokia 3310 был крайне популярен в начале и середине 2000-х годов. Продажи устройства по всему миру превысили 100 миллионов штук. Этот гаджет был знаменит своей прочностью, надежностью и долгим временем автономной работы.

42.TUT.BY оперативно знакомит вас со всеми новинками выставки. Все новости MWC 2017 читайте в специальном разделе на сайте.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телефон Nokia 3310 был крайне популярен в начале и середине 2000-х годов. Продажи устройства по всему миру превысили 100 миллионов штук.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Лос-Анджелесе готовятся к вручению премии "Оскар": церемония начнется сегодня ночью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика