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Nokia 3310 вернулась: представлена новая версия легендарного телефона
Компания HMD Global, возродившая легендарный бренд Nokia, представила обновленную версию телефона Nokia 3310. Презентация прошла в преддверии выставки Mobile World Congress 2017 в Барселоне.
Nokia 3310 — это все еще кнопочный телефон. Дизайн устройства почти не отличается от версии, выпущенной в 2000 году. Немного изменились только вес, толщина и размеры кнопок, также устройство получило цветной экран.
По утверждению производителя, заряда батареи телефона хватает на 22 часа разговора (в 10 раз больше, чем у оригинальной версии), устройство способно продержаться месяц в режиме ожидания. Также в нем есть змейка и фирменный рингтон Nokia — остальные детали на презентации раскрывать не стали.
На презентации не назвали цену гаджета и рынки поставок. Ранее по данным утечек инсайдеров сообщалось, что новая версия Nokia 3310 будет стоить 59 евро.
Напомним, телефон Nokia 3310 был крайне популярен в начале и середине 2000-х годов. Продажи устройства по всему миру превысили 100 миллионов штук. Этот гаджет был знаменит своей прочностью, надежностью и долгим временем автономной работы.
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Телефон Nokia 3310 был крайне популярен в начале и середине 2000-х годов. Продажи устройства по всему миру превысили 100 миллионов штук.
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