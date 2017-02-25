Компания HMD Global, возродившая легендарный бренд Nokia, представила обновленную версию телефона Nokia 3310. Презентация прошла в преддверии выставки Mobile World Congress 2017 в Барселоне.



Изображение: Nokia

Nokia 3310 — это все еще кнопочный телефон. Дизайн устройства почти не отличается от версии, выпущенной в 2000 году. Немного изменились только вес, толщина и размеры кнопок, также устройство получило цветной экран.

По утверждению производителя, заряда батареи телефона хватает на 22 часа разговора (в 10 раз больше, чем у оригинальной версии), устройство способно продержаться месяц в режиме ожидания. Также в нем есть змейка и фирменный рингтон Nokia — остальные детали на презентации раскрывать не стали.

На презентации не назвали цену гаджета и рынки поставок. Ранее по данным утечек инсайдеров сообщалось, что новая версия Nokia 3310 будет стоить 59 евро.



Изображение: Nokia



Изображение: Nokia



Изображение: Nokia

Напомним, телефон Nokia 3310 был крайне популярен в начале и середине 2000-х годов. Продажи устройства по всему миру превысили 100 миллионов штук. Этот гаджет был знаменит своей прочностью, надежностью и долгим временем автономной работы.

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