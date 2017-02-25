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Lenovo официально представила смартфоны Moto G5 и G5 Plus

26.02.2017 19:51 — Разное | Tut.by  
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На выставке MWC 2017 компания Lenovo, владеющая правами на бренд Moto, представила два новых смартфона — Moto G5 и G5 Plus. Это относительно недорогие гаджеты в металлических корпусах, работающие под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.


Фото: The Verge

Внешне младший G5 и старший G5 Plus весьма схожи — оба получили металлические корпуса, крупную основную камеру на задней панели и сенсорную площадку со встроенным сканером отпечатков пальцев на лицевой стороне.

Младший G5 оснащен 5-дюймовым дисплей с разрешением 1920 на 1080 пикселей и работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 430 и обладает 2/3 ГБ оперативной и 16/ 32 ГБ встроенной памяти (в зависимости от региона продаж).

Также он получил слот для карт памяти microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор в аппарате установлен на 2800 мАч, при этом он является съемным. Разрешение основной камеры — 13 Мп, фронтальной — 5 Мп.


Фото: The Verge

Фото: The Verge

Старший G5 Plus получил экран на 5,2 дюйма с Full HD-разрешением, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти (или 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти), а также аккумулятором на 3000 мАч с поддержкой быстрой зарядки TurboCharge. Процессор в нем более мощный — Qualcomm Snapdragon 625.

Разрешение основной камеры — 12 Мп с поддержкой технологии Dual Pixel, разрешение фронтальной камеры — 5 Мп.


Фото: The Verge

Фото: The Verge

Оба смартфона работают на «чистом» Android 7.0 с небольшими улучшениями. Например, в новинках можно будет отключить наэкранные клавиши навигации и использовать для этого сенсорную кнопку «Домой». Свайп влево — назад, вправо — вызов запущенных приложений.

В продажу смартфоны поступят в золотистом и сером цвете в марте по цене от 190 евро для Moto G5 (глобальные продажи, в США поставляться не будет) и 229 долларов для G5 Plus (так он оценен для рынка США, о международной цене данных пока нет).

42.TUT.BY оперативно знакомит вас со всеми новинками выставки. Все новости MWC 2017 читайте в специальном разделе на сайте.

 
 
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Оба смартфона работают на "чистом" Android 7.0 с небольшими улучшениями.

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