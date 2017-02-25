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В Голландии задумались о выходе из еврозоны
26.02.2017 19:59 — Разное | Ежедневник
Парламентарии от главной оппозиционной партии Голландии запросили отчет о том, стоит ли стране отказаться от использования европейской валюты.
Об этом сообщает газета
Ранее депутаты единогласно приняли предложение партии "Христианско-демократический призыв". Исследование будет контролировать консультативный орган при правительстве Нидерландов — Государственный совет. Ожидается, что общее обсуждение этого вопроса состоится после всеобщих выборов в следующем месяце.
"Проблемы с европейской валютой не решены. Это возможность для всех нас смотреть вперед, без каких-либо запретов", — заявил представитель партии "Христианско-демократический призыв" Питер Омтзигт.
По его словам, инициатива связана с тем, что крайне низкая процентная ставка, установленная Европейским центральным банком (ЕЦБ), наносит ущерб голландским вкладчикам.
Как отмечает издание, возможность выхода из еврозоны была озвучена в связи с нарастающей критикой Европейского союза. Популистские партии надеются использовать это для победы на выборах в федеральные органы, которые пройдут в странах Европы в этом году. В Нидерландах выборы состоятся 15 марта.
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Парламентарии от главной оппозиционной партии Голландии запросили отчет о том, стоит ли стране отказаться от использования европейской валюты.
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