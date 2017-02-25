﻿ В Голландии задумались о выходе из еврозоны. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Голландии задумались о выходе из еврозоны

26.02.2017 19:59 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
В Голландии задумались о выходе из еврозоны

Парламентарии от главной оппозиционной партии Голландии запросили отчет о том, стоит ли стране отказаться от использования европейской валюты.

Об этом сообщает газета Independent.

Ранее депутаты единогласно приняли предложение партии "Христианско-демократический призыв". Исследование будет контролировать консультативный орган при правительстве Нидерландов — Государственный совет. Ожидается, что общее обсуждение этого вопроса состоится после всеобщих выборов в следующем месяце.

"Проблемы с европейской валютой не решены. Это возможность для всех нас смотреть вперед, без каких-либо запретов", — заявил представитель партии "Христианско-демократический призыв" Питер Омтзигт.

По его словам, инициатива связана с тем, что крайне низкая процентная ставка, установленная Европейским центральным банком (ЕЦБ), наносит ущерб голландским вкладчикам.

Как отмечает издание, возможность выхода из еврозоны была озвучена в связи с нарастающей критикой Европейского союза. Популистские партии надеются использовать это для победы на выборах в федеральные органы, которые пройдут в странах Европы в этом году. В Нидерландах выборы состоятся 15 марта.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Парламентарии от главной оппозиционной партии Голландии запросили отчет о том, стоит ли стране отказаться от использования европейской валюты.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Lenovo официально представила смартфоны Moto G5 и G5 Plus
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика