Все мы хотим сохранять активность и энергию на протяжении всего дня. Важными составляющими в этом случае являются физическая нагрузка и занятия спортом. Каковы их положительные моменты? И зачем нам это нужно? Ответы на эти вопросы дает инструктор Global Fitness Виктория Дубовская.



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Вот лишь малая часть изменений, которые вы ощутите при регулярных тренировках:

— спорт помогает укреплению и развитию иммунитета (особенно актуально сейчас, в сезон простудных заболеваний);

— регулярные тренировки способствуют укреплению мышц и связок, что помогает поддерживать хорошую физическую форму и внешний вид;

— положительное влияние не только на тело, но и на умственную деятельность, улучшается работа мозга, повышается устойчивость к стрессу.

Конечно, не стоит забывать и о таких моментах, как развитие силы воли, работа над собой и своими слабостями, борьба с вредными привычками, ленью. Проявляется максимально комплексный результат, который положительно влияет не только на внешность, но и на ваш внутренний мир.

Помешать на этом пути может множество факторов. Сегодня мы поговорим об одном из них — это стресс.

Он играет существенную роль в нашей жизни, и, если вы все время подвержены его влиянию, спортивные результаты так и не продвинутся дальше, чем точка, с которой вы начинали.

Основная причина, по которой стресс замедляет прогресс в занятиях спортом, — это повышение уровня гормона кортизола. В организме при повышенном содержании этого элемента происходят определенные изменения. Они провоцируют активное накопление жира.

Вторым негативным фактором при хроническом стрессе является разрушение мышечной ткани и замедление обмена веществ. Также происходит задержка жидкости в нашем организме.

Из-за этих изменений, даже если вы теряете вес (а это одна из популярных целей, которые мы ставим перед собой при занятиях спортом), вы не будете этого замечать, так как в тканях организма будет скапливаться слишком много воды. Лишняя жидкость обязательно даст визуальный объем, и наше отражение в зеркале может только усугубить текущее состояние.

И даже это еще не все. Важной причиной, по которой стресс мешает достичь поставленных результатов, — потеря самоконтроля и, как результат, несоблюдение диеты и принципов правильного питания, что моментально скажется на достигнутых результатах и отбросит вас назад.

Когда человек измотан, он не может контролировать режим питания, и организм включает аварийный режим и требует запасов на «черный» день.

Что же делать, если вы искренне признались сами себе в этой проблеме?

В борьбе со стрессом вам поможет практически любой вид спорта. Главное — это учитывать свое текущее состояние и выбирать такой вариант, от которого вы получите максимум удовольствия. В первую очередь тренировки должны приносить радость!

Начните с правильного подбора нагрузки. Лучшим вариантом будет такой, когда после тренировки вы чувствуете прилив бодрости и у вас есть запас сил и энергии. Нельзя работать на пределе своих возможностей и доводить себя до изнеможения.

Если выберете занятия на свежем воздухе, не забывайте о правильной одежде, погода зимой легко может преподнести не самый приятный сюрприз. Но, если все правильно рассчитать, заряд позитива вам гарантирован.

Хорошим выбором будут командные или групповые виды спорта. Это прекрасный способ ощутить дружескую поддержку и разделить положительные эмоции.

Все это позволяет сформировать основные рекомендации при занятиях спортом во время стресса и для борьбы с ним:

дозированные нагрузки, не приводящие к переутомлению;

ставить четко обозначенные и, что главное, реально достижимые цели. При их достижении вы получите положительные эмоции и сможете установить новые;

обязательная общая разминка всего тела перед началом любой тренировки;

максимально сосредоточиться на процессе. Это позволит освободить мысли от негатива и не возвращаться к нему как минимум на протяжении всей тренировки;

хороший вариант — это занятия с тренером или в группе. Чувство плеча крайне важно в этой ситуации.



Виктория Дубовская. Профессиональный инструктор по бодибилдингу и фитнесу (диплом международного образца). Участник и ведущая спортивно-образовательных телепроектов, фитнес-модель.