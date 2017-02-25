Хоккеисты солигорского «Шахтера» сравняли счет в серии с молодечненским «Динамо» в четвертьфинальной стадии Кубка президента.



Фото: hcdinamo.by

После поражения в овертайме первого матча горняки взяли верх во второй домашней встрече.

«Шахтер-Солигорск» — «Динамо-Молодечно» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

26 февраля. Солигорск. Ледовый дворец. 1010 зрителей.

«Динамо-Молодечно»: Карнаухов; Знахаренко — Станкевич (А), Феоктистов (А) — Семочкин — Журня; Устиненко — Казакевич, Гринь — Спешилов — Амброжейчик; Гончаров — Зозон, Лопачук — Дудко — Касков; Землянкин — Мохорев — Печур (К); Воробей, Воронов.

«Шахтер»: Линдскуг (59.20); Кярмениеми — Видгрен, Михалев (А) — Докшин — Демков; В. Сушко (А) — Рак, Левко — Карабанов — Чуприс (К); Достанко — Карев, Левша — Никулин — Малиновский; Андрущенко — Питуле — Камбович; Станевич, Астанков.

Шайбы: 1:0 — Видгрен (Линдскуг, 19.11), 2:0 — Демков (Докшин, Михалев, 23.55), 2:1 — Лопачук (Семочкин, 34.45).

Броски: 21−25 (8−4, 9−11, 4−11).

Штраф: 22−16.

Лучшие игроки матча: Линдскуг, Видгрен — Лопачук.

Из других противостояний 26 февраля наиболее упорным выдался матч в Гомеле, где хозяева лишь в овертайме взяли верх над жлобинским «Металлургом».

«Гомель» — «Металлург-Жлобин» — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

26 февраля. Гомель. Ледовый дворец. 1900 зрителей.

«Гомель»: Лобанов; Сачивко — Мнацян, Сусло — А. Усенко — Хузеев; Дурнов — Филичкин, Брахманис — А. Колосов — Тополь; Клементьев — Еронов, Соломонов — И. Мядель (к) — П. Волчек; Горанин — Прус, Мусиенко — Фадеев — Ревенко.

«Металлург»: Шегало; Шаповалов — Бусилко, Кувеко — Т. Филин — Кашкар; Марщенок — Шуба, Аникин — Н. Осипов (к) — Вергунов; Кравченко — Гавриленок, Н. Михайлов — Дашков — Даниленко; Пастухов — Самохин — Кубраков; Билищук.

Шайбы: 1:0 — И. Мядель (Дурнов, Соломонов, 29.22, в большинстве), 1:1 — Шуба (Н.Осипов, 51.07, в большинстве), 2:1 — Еронов (Клементьев, А. Усенко, 62.10).

Броски: 39−19 (9−9, 13−4, 16−6, 1−0).

Штраф: 10 (И.Мядель, Брахманис, Тополь, Филичкин — 4) — 14 (Марщенок, Бусилко — 4, Кравченко — 4, Кувеко, Дашков).

Лучшие игроки матча: Лобанов, Еронов — Шегало.

«Юность-Минск» — Беларусь U-20 — 10:2 (4:1, 6:0, 0:1)

26 февраля. Минск. «Чижовка-Арена».

«Юность-Минск»: Мильчаков (Тряничев, 40.01); Претнар — Ногачев, Михнов (А) — Парфеевец — А. Елисеенко; И. Усенко — Черноок (К), Когалев — Развадовский — Ефименко (А); О. Горошко — Э. Шевченко, Джиг — Ниинимяки — К. Захаров; Ерохо — В. Макрицкий — Абакунчик; Корсо.

Беларусь U-20: Грищенко (Осипков, 36.54); Борисов (А) — Чайка (А), Бовбель — Фарафонтов (К) — Рядченко; Гостев — Мартынюк, Ажгирей — Литвинов — Асташевич; Назарян — Филяев — Фирсов; С. Сапего — Габрусь, Ануфриенко — Пищук — Щемель.

Шайбы: 1:0 — Развадовский (Ефименко, Черноок, 12.44, в большинстве), 2:0 — Претнар (Абакунчик, Ерохо, 13.29), 2:1 — Рядченко (Гостев, Мартынюк, 16.00, в большинстве), 3:1 — Парфеевец (К.Захаров, Претнар, 17.41, в большинстве), 4:1 — К. Захаров (Претнар, Ногачев, 18.14, в большинстве), 5:1 — Михнов (Парфеевец, Претнар, 25.41), 6:1 — Развадовский (Ногачев, Ефименко, 30.48). 7:1 — Парфеевец (Михнов, А. Елисеенко, 35.12). 8:1 — Ефименко (Развадовский, 36.28), 9:1 — В. Макрицкий (Абакунчик, Ерохо, 36.54), 10:1 — Михнов (Парфеевец, А. Елисеенко, 37.47). 10:2 — Филяев (Мартынов, Чайка, 41.41, в большинстве).

Броски: 59−21 (25−3, 25−9, 9−9).

Штраф: 14−48.

Лучшие игроки матча: Претнар, Развадовский, Мартынюк.

«Неман» — «Лида» — 6:1 (1:0, 2:0, 3:1)

26 февраля. Гродно. Ледовый дворец. 870 зрителей.

«Неман»: Саманьков; Бадун — Коршунов (К), Лисичкин — Боярчук — А. Малявко; Е. Степанов — Казнадей, Кислый — Пасют — Лакконен; Метлюк — Марченко, Жидких — Богдановский — Горбаченко; Стефанович — Ремезов — Дадонов; Марковский, К.Брикун.

«Лида»: Лукьянов (Рубан 44.10); Хилько — Устинов, Яковлев — Орлюк (К) — М. Вальков; Шикуть — Захаренко, А. Буйницкий — Кирпиченок — Ковалевич; Филиппов — Ментюк, Ф. Качан — Савинов — Пстыга; Волес — Петров, Корсаков — Блох — М.Захаров.

Шайбы: 1:0 — Стефанович (Е.Степанов, Дадонов, 19.07), 2:0 — Богдановский (Марченко, Жидких, 24.57, в большинстве), 3:0 — Лисичкин (Боярчук, А. Малявко, 28.42), 4:0 — Стефанович (Марковский, Марченко, 43.23), 5:0 — Коршунов (Бадун, Лаакконен, 44.10), 5:1 — М. Вальков (51.57), 6:1 — Лаакконен (Боярчук, А. Малявко, 54.44, в большинстве).

Броски: 30−25 (10−8, 10−8, 10−9).

Штраф: 4−33.

Лучшие игроки матча: Саманьков, Стефанович — М.Вальков.

Видео: nemangrodno

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Ход четвертьфинальных серий Кубка президента (в скобках после названия команд указано их место по итогам «регулярки»):

«Юность-Минск» (1) — Беларусь U20 (8) — 1:0 (6:1, 10:2)

«Неман» (Гродно) (2) — «Лида» (7) — 1:0 (6:0, 6:1)

«Гомель» (3) — «Металлург-Жлобин» (6) — 1:0 (3:0, 2:1 ОТ)

«Шахтер» (Солигорск) (4) — «Динамо-Молодечно» (5) — 0:1 (1:2 ОТ, 2:1).

Четвертьфинальные серии плей-офф пройдут до 4 побед одной из команд. Следующие поединки запланированы на 1 и 2 марта (на площадке соперника с более низким рейтингом). Если четырех игр не хватит для выявления сильнейшего, остальные матчи намечены на 4, 6 и 8 марта.

Обладатель Кубка президента получит также титул чемпиона Беларуси и путевку в Лигу чемпионов.