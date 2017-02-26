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Белорус выиграл скретч на этапе Кубка мира по трековым велогонкам

26.02.2017 22:29 — Разное | Tut.by  
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Белорус Евгений Королек вытграл скретч на заключительном четвертом этапе Кубка мира по велоспорту на треке в Лос-Анджелесе. Этот успех позволил ему возглавить общий зачет, сообщает официальный сайт велоклуба «Минск».


Евгений Королек. Фото: minskcyclingclub.com

Успех Королька стал приятным сюрпризом. В отличие от своего соотечественника Романа Романова, уже выигрывавшего скретч в нынешнем розыгрыше Кубка мира (на его счету победа в голландском Апельдорне на втором этапе), 20-летний гонщик не входил в число фаворитов.

Скретч в очередной раз подтвердил репутацию гонки, в которой сложно что-либо спрогнозировать. Королек сумел отобраться в группу из семи гонщиков, которые «нарисовали круг» и получили преимущество над остальным соперниками. В какой-то момент стало ясно, что именно из этой компании и определится победитель гонки.

Первым на финише был белорус Евгений Королек, впервые в карьере добившийся успеха на таком высоком уровне.

Благодаря победе на этапе белорусский спортсмен возглавил общий зачет Кубка мира в скретче, где на его счету стало 825 очков. У ближайшего преследователя ирландца Феликса Инглиша — 725 баллов. А на третьей позиции расположился еще один белорус — Романов Романов (620).

До последнего претендовал на призовое место в омниуме и белорус Роман Тишков. В скретче, открывавшем программу многоборья, он занял скромное 11-е место. Однако затем прибавил и финишировал вторым в гонке темпо и третьим в гонке с выбыванием. Перед заключительным видом программы (гонка по очкам) Тишков шел четвертым в зачете, отставая от лидера всего на 8 баллов. Но решающее испытание белорус не выдержал. В итоге — 8-е место.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорус Евгений Королек вытграл скретч на заключительном четвертом этапе Кубка мира по велоспорту на треке в Лос-Анджелесе. Этот успех позволил ему возглавить...

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