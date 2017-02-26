﻿ "Сердце" Марса: NASA поделилось новым фото красной планеты. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"Сердце" Марса: NASA поделилось новым фото красной планеты

26.02.2017 21:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 26 янв – Sputnik. Снимок поверхности Марса, на котором хорошо видны коренные горные породы красной планеты, опубликовало NASA на своем сайте.

Большая часть поверхности Марса покрыта мелкозернистыми породами, которые скрывают коренные, но в месте, обнаруженном учеными, породы обнажены, кроме тех мест, где их заметают песчаные дюны.

На снимке видны слои породы красного цвета, который усиливается по мере того, как они уходят вглубь планеты. 

​Снимок был сделан при помощи камеры High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE), установленной на борту космического аппарата Mars Reconnaissance Orbiter.

Во время съемки высота полета космического аппарата над поверхностью Марса составляла около 300 километров.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На снимке, сделанном с космического аппарата Mars Reconnaissance Orbiter, видны слои породы красного цвета.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Спорт и стресс. Есть ли связь?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика