МИНСК, 26 янв – Sputnik. Снимок поверхности Марса, на котором хорошо видны коренные горные породы красной планеты, опубликовало NASA на своем сайте .

Большая часть поверхности Марса покрыта мелкозернистыми породами, которые скрывают коренные, но в месте, обнаруженном учеными, породы обнажены, кроме тех мест, где их заметают песчаные дюны.

На снимке видны слои породы красного цвета, который усиливается по мере того, как они уходят вглубь планеты.

​Снимок был сделан при помощи камеры High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE), установленной на борту космического аппарата Mars Reconnaissance Orbiter.

Во время съемки высота полета космического аппарата над поверхностью Марса составляла около 300 километров.