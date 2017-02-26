Сегодня в два часа ночи по минскому времени в Лос-Анджелесе началась 89-я церемония награждения ежегодной премии «Оскар». По традиции действие стартует с красной ковровой дорожки, после чего перемещается в зал Dolby Theatre на Голливудском бульваре.

Ведущим церемонии в этом году стал комик Джимми Киммел. В одном из интервью телеведущий признался, что его гонорар за проведение церемонии «Оскар» составил рекордно низкие 15 тысяч долларов. Причем сам Киммел считается одним из самых высокооплачиваемых телеведущих с ежегодным доходом около 10 миллионов долларов.



Актриса Изабель Юппер (фильм «Она») на красной ковровой дорожке

Актер Кейси Аффлек, фильм «Манчестер у моря»

Актер Дев Патель (фильм «Лев») с мамой

Актриса Скарлетт Йоханссон

Режиссер фильма «Ла-Ла Ленд» Дэмьен Шазелл с подругой

Актриса Эмма Стоун, фильм «Ла-Ла Ленд»

Уже в первые минуты церемонии Киммел успел пошутить и над расистским скандалом прошлогоднего «Оскара», и над Тимберлейком, номер которого открыл церемонию, и, конечно, не обошлось без шуток над актером Мэттом Дэймоном, с которым у него добродушная вражда последние 14 лет: «Когда я впервые встретил Мэтта, это я был толстым».

Заметив в зале режиссера «Ла-Ла Ленда» Киммел не удержался от того, чтобы не подчеркнуть, что он — один из самых молодых режиссеров-номинантов: «Ла-ла Ленд» — 14 номинаций. По одной за каждый год жизни Шазелла".

После чего Джимми Киммел переходит к Мерил Стрип и призывает зал поаплодировать актрисе и ее юбилейной номинации: «Она получила уже двадцатую номинацию, а ведь у нее даже не выходило фильмов в этом году. Мы просто вписали ее имя».



Актриса Мэрил Стрип.

В первой награжденной категории — «Лучший актер второго плана» победу одерживает Махершала Али (фильм «Лунный свет»). «Лучшей актрисой второго плана», в свою очередь, стала Виола Дэвис (фильм «Ограды»). Виола расплакалась, произнося речь, а Джимми Киммел не удержался и пошутил, мол, за речь на «Оскаре» Дэвис в следующем году наминируют на «Эмми».

Главным в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» стал фильм «Коммивояжер». Но на церемонию награждения режиссер картины не приехал: «Мое отсуствие — знак уважения жителям моей страны и еще шести других стран, к которым проявили неуважение», — говорится в заявлении Фархади, которое зачитали со сцены. Напомним, что накануне церемонии президент США Дональд Трамп высказался, что намерен приостановить выдачу виз для граждан семи стран с преобладающим мусульманским населением. После этих слов иранская актриса Таране Алидусти и режиссер Асгар Фархади заявили, что бойкотируют церемонию. Интересно, что и сам Трамп с супругой Меланией отказались присутствовать на церемонии вручения золотых статуэток.

В номинации «Лучший документальный полнометражный фильм» награду получила картина «О.Джей. Сделано в Америке» — абсолютный рекордсмен по длительности — фильм идет 7 часов 47 минут. Фильм рассказывает про О. Джея Симсона — американского футболиста, который был осужден за убийство воей жены, а затем оправдан судом присяжных (исторический спойлер, кстати, сэкономит вам достаточно времени).

Пройдемся по техническим «Оскарам». Победу в категории «Лучший дизайн костюмов» получил фильм «Фантастические твари и места их обитания».

Награду за «Лучший грим и прически» получил «Отряд самоубийц». Напомним, что это была единственная номинация фильма. «Лучший звук» — у фильма «Прибытие», «Лучшие монтаж и сведение звука» — у «По соображениям совести» (для Кевина О’Коннелла это была 21-я номинация и первая победа).

В прошлом году ряд кинодеятелей предлагал бойкотировать церемонию «Оскар» из-за того, что ни в одной из актерских номинаций не было чернокожих исполнителей. Спустя год после «слишком белого «Оскара» на награды в актерских категориях претендуют сразу шесть афроамериканцев — рекордное количество за всю историю премии.



Режиссер фильма «Лунный свет» Барри Дженкинс.

Напомним, что в этом году по количеству номинаций лидировал «Ла-Ла Ленд»: фильм претендовал на награду в 14 категориях. За всю историю всего три фильма добивались таких показателей: «Титаник», «Все о Еве» и «Ла-Ла Ленд».

Кстати, о самих статуэтках. В прошлом году их производство несколько изменили и вернули награде внешний вид оригинального «Оскара» 1929 года. Теперь их отливают в Нью-Йорке (а не в Чикаго. — Прим. авт.) с помощью 3D-технологий из бронзы и покрывают 24-каратным золотом. Обновленная статуэтка уже не отличается ярко выраженным золотистым оттенком. Впрочем, весовые характеристики и размер остались прежними — 3,5 килограмма и 33,5 сантиметра в высоту. По традиции «Оскар» стоит на катушке киноленты, в которой есть пять отверстий в соответствии с пятью отделами Академии: продюсеров, сценаристов, режиссеров, актеров и техников.

Справка AFISHA.TUT.BY Впервые церемония вручения премии Академии кинематографических искусств и наук прошла в 1929 году. Тогда это был ужин на 270 персон. Билет на мероприятие можно было купить за 5 долларов, а длилась сама церемония не более 15 минут. Победители знали заранее, что получат награду, а таинства вскрытия конверта не было и в помине. Они, как и волнующая секретность, появились лишь в 1941 году, и причиной тому стало нарушение изданием LA Times наложенного академией запрета на публикацию имен победителей до церемонии.



Фото с сайта mikedoria.com

Первая телевизионная трансляция «Оскара» прошла в 1953 году, а сейчас ее могут увидеть жители примерно 200 стран. Впрочем, наша страна уже не первый год становится исключением: белорусские телеканалы не проводят онлайн-трансляцию вручения одной из самых ожидаемых кинонаград года из-за низких рейтингов ее у зрительской аудитории.

Справка AFISHA.TUT.BY «Оскар» из года в год славился длинными и эмоциональными речами победителей, что всегда затягивало саму церемонию вручения наград. Так, в 2002 году она продлилась рекордных 4 часа 23 минуты. По этой причине вскоре Академия ввела правило 45 секунд, согласно которому речи, продлившиеся больше этого регламента, будут прерваны оркестром.

Посмотреть, как делают заветную статуэтку, можно в подготовленном организаторами коротком видео.

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По традиции сразу после церемонии звезды отправятся на губернаторский бал. За качество блюд на главной голливудской вечеринке вот уже 23 года отвечает шеф-повар Вольфганг Пак. Гостям предложат более 50 блюд. В их числе — ребра Вагью в марокканских специях с пармезаном, тако с корнем таро, креветками, манго, авокадо и соусом айоли, гноччи с тушеными грибами и муссом из кешью, закрытый пирог с курицей и черными трюфелями, запеченная паста с сыром и копченым лососем, корн-доги из лобстера, попкорн с золотой пылью. В меню присутствуют как блюда для мясоедов, так и вегетарианские закуски.

На десерт голливудским звездам приготовят лава-кейки, семь различных видов мороженого и шербета, ванильные и красно-вельветовые вафли, шарики такояки, карамельно-капучиновые леденцы в виде статуэток «Оскар».

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