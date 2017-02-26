В «нулевой» день выставки MWC 2017 компания Samsung провела большую пресс-конференцию, на которой показала свое видение современных компьютеров – это легкие и мощные планшеты с пристегивающимися клавиатурами и стилусами – Galaxy Tab S3 и две версии Galaxy Tab Book. Также производитель анонсировал шлем виртуальной реальности Gear VR. Рассказываем, как проходила презентация корейской компании.





Еще раз о качестве

Презентация Samsung началась с ролика о том, как внимательно компания относится к проверке качества выпускаемых ею гаджетов, в том числе их самой опасной части - аккумуляторов. Таким образом Samsung еще раз, пусть и не открыто, извинилась за ситуацию с Galaxy Note 7, пообещав, что с текущим уровнем проверки качества фейлов больше не будет.

5G в массы

MWC – это выставка не только про гаджеты, но и про операторов и мобильные сети, и здесь Samsung хочет быть на острие, «во главе 5G-инфраструктуры».





Глава американского подразделения Samsung рассказал, что в Штатах уже тестируется стандарт нового поколения, скорость доступа в сеть которого позволяет играть онлайн даже в «тяжелые» игры без лагов, стримить 4K-видео и выпустить в сеть все домашние гаджеты.

Samsung планирует выпускать, как сетевое оборудование, так и 5G-гаджеты для дома, в том числе роутеры. А со следующего года поддержка 5G появится в мобильных чипсетах компании. Таким образом Samsung собирается «возглавить 5G-революцию”.

Планшеты – это не просто развлечение

Самая большая часть пресс-конференции была посвящена новым мобильным устройствам компании – планшетам Galaxy Tab S3 и Galaxy Book.

Представитель компании рассказал, что сейчас к планшетам большинство людей относятся сугубо, как к гаджетам для развлечений. Но на их взгляд это неправильно, ведь современные планшеты – это не просто смартфоны с большими дисплеями, а гаджеты, совмещающие удобство мобильных устройств и мощь полноценных компьютеров.





Именно планшеты с сенсорными экранами, стилусами и подключающимися клавиатурами Samsung назвала новой эрой персональных компьютеров и представила сразу три устройства – 9,7-дюймовый Galaxy Tab S3 на Android и два планшета на Windows 10 – Galaxy Book с диагоналями 10,6 и 12 дюймов.

Galaxy Tab S3 на Android мы уже как следует протестировали ( читайте обзор ), хотелось лишь добавить стоимость устройства – 679 евро за Wi-Fi версию и 769 евро за устройство с поддержкой SIM-карт, а также напомнить, что в комплекте с устройством сразу идет стилус (его не нужно докупать отдельно).

Кстати, специально для своих новых планшетов Samsung совместно с известным производителем канцелярских товаров – Staedtler – выпустила специальную версию S Pen, выглядящую, как обычный карандаш. Отличная идея.









Galaxy Book 10 и Galaxy Book 12

Новые Galaxy Book 10 и Galaxy Book 12 работают на полноценной Windows 10. Поставляются они вместе стилусом S-Pen и чехлом-клавиатурой. Оба планшета выполнены из алюминия и будут продаваться как в версиях только с Wi-Fi, так и LTE-модулем.

Galaxy Book 10 обладает 10,6-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 1920x1080 пикселей. Работает планшет на экономичном безкулерном двухъядерном процессоре Intel Core m3 седьмого поколения с частотой в 2,6 ГГц. Он получил 4 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ SSD-накопитель (в зависимости от модификации). Есть и слот для карт памяти microSD до 256 ГБ.



















Galaxy Book 12 оснащается более крупным AMOLED HDR-дисплеем на 12 дюймов с разрешением 2160 на 1440 точек и двухъядерным процессором Intel Core i5 на 3,1 ГГц - в этом гаджете уже спрятан кулер. Оперативной памяти в зависимости от модификации может быть 4 или 8 ГБ, встроенной - 128 или 256 ГБ. Слот для карт памяти microSD предусмотрен и здесь.















Разрешение основной камеры в новинке — 13 Мп, фронтальной — 5 Мп.

Оба планшета оснащены портами USB-C и, по заверению производителя, могут проработать до 10 часов от одного заряда. Также оба гаджета поддерживают технологию быстрой зарядки.

Чехол-клавиатура включает встроенной трэкпад, который на 50 процентов больше, чем в прошлогоднем Galaxy TabPro S. Сама клавиатура также улучшилась — отмечается, что в ней используются клавиши островного типа. Также в ее актив отнесем наличие светодиодной подсветки (правда, только в 12-дюймовой версии).





Стилус S Pen также претерпел некоторые изменения по сравнению с прошлогодней моделью. Сообщается, что он может распознать до 4000 уровней нажатия. Еще один его плюс — отсутствие необходимости в зарядке.

Новый Gear VR с дополнительным контроллером управления в комплекте

Помимо планшетов Samsung показала обновленный шлем виртуальной реальности Gear VR, который теперь идет с дополнительным контроллером управления.



Изображение: Samsung

Сенсорная панель на тачпаде контроллера позволяет быстро выбирать наиболее удобный способ взаимодействия, включая указание точки, перетаскивание, поворот и бросок, а стилизованный спусковой крючок, по заверению Samsung, станет дополнительным преимуществом в Action-играх.

Новые очки Gear VR оснащены линзами с фокусным расстоянием 42 мм с улучшенной технологией коррекции, призванной минимизировать эффект укачивания. Устройство поддерживает порты microUSB и USB Type-C и совместимо со смартфонами Galaxy S7, S7 edge, Note5, S6 edge+, S6 и S6 edge.

42.TUT.BY оперативно знакомит вас со всеми новинками выставки. Все новости MWC 2017 читайте в специальном разделе на сайте .