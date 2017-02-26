|
Почему система социальной защиты безработных в Беларуси не срабатывает?
27.02.2017 00:53 — Разное | Ежедневник
Система социальной защиты безработных маскирует реальные масштабы безработицы, что позволяет государству проводить в отношении неработающих белорусов консервативную, неэффективную политику.
Что не так с поддержкой безработных?
Систему социальной защиты безработных в Беларуси много раз критиковали международные и отечественные эксперты. Надо сказать, справедливо. На сегодняшний день в условиях нестабильной экономической ситуации она просто не выполняет свои функции.
Во-первых, она не поддерживает уровень жизни людей, потерявших работу, в той степени, чтобы они не думали о ежедневном выживании, а могли спокойно заниматься поиском новой работы, повышением своих навыков, уровня конкурентоспособности на рынке труда или реализацией предпринимательской инициативы.
Во-вторых, что касается непосредственно службы занятости, эксперты единогласно склоняются к мнению, что ее деятельность не должна ограничиваться лишь подбором вакансий, как это в основном у нас и происходит. Учитывая условия повышенной требовательности работодателей к профессиональным качествам сотрудников, некоторым людям сегодня действительно сложно найти работу.
«Именно поэтому служба занятости должна оказывать более активную помощь в трудоустройстве граждан, например, организовывать обучение и переобучение безработных, возможно, стимулировать работодателей, чтобы они охотнее принимали людей на работу» – полагает политолог, руководитель исследований проекта
Еще одна проблема в том, считает она, что безработица у нас воспринимается разработчиками госполитики, как личный выбор человека. «Здесь мы имеем дело с наследием плановой экономики, при котором государство гарантировало всем рабочее место, и, следовательно, если ты не работаешь, значит, это твой выбор, – объяснила эксперт. – Отсюда и проистекают заявления политических руководителей, что люди не хотят работать и ведут праздный образ жизни».
Реальная безработица и официальная
К тому же, как известно, в Беларуси политика соцзащиты в области безработных ориентирована только на тех, кто зарегистрирован в службе занятости. А официальное число безработных согласно статистике – крайне невысокое. При этом, как не раз уже отмечали независимые белорусские эксперты-экономисты, число официально зарегистрированных безработных и размер реальной безработицы отличаются в разы. И поскольку белорусские власти оперируют данными официальной статистики, невнимание к проблеме безработицы лишь обостряет ее.
При этом, по утверждению главы государства, в Беларуси есть трудоспособные жители, которые нигде официально не работают, не платят налоги, но пользуются социальными благами. Об этом он заявил на совещании в январе 2015 года и именно на нем президент поставил задачу разработать направленный против тунеядцев нормативный акт. Так возник декрет №3.
В чем провальные стороны декрета «о тунеядцах»?
«Так, любая государственная политика пытается решать какие-то социальные проблемы. При этом я затрудняюсь назвать, которые из них решал бы декрет №3, – отметила Инна Ромашевская. – Вроде как он должен решить проблему социального иждивенчества, но вместе с тем под действие этого декрета попадают самые разные группы населения: от домохозяек до людей, которые действительно, возможно, по каким-то социальным характеристикам не готовы участвовать в рынке труда. В итоге получается, декрет не решает проблемы, а создает новые».
В то же время, по мнению эксперта, в ходе этого декрета общественность теряет доверие к службам занятости и государству, будучи уверенной в том, что им пытаются не помочь, а, наоборот, в чем-то обвинить.
Исследователь указала на еще одно неприятное последствие нашумевшего декрета: белорусы стали бояться оставлять плохие места работы в поисках лучшей, чтобы не попасть на «налог на тунеядство».
Ну и вдобавок, администрирование данного сбора получилось очень дорогим. Так, разослано было чуть менее полумиллиона писем, а заплатили только 50 тысяч человек.
Какие меры нужно предпринять?
Для решения проблемных моментов в сфере социальной защиты в отношении социально уязвимой группы как безработные эксперты предлагают в целом поменять концептуальный подход к ней.
Так, на взгляд Инны Ромашевской, крайне важно государству, проводя политику в области соцзащиты безработных, активно взаимодействовать с бизнесом, профсоюзами и общественными организациями. Кроме того эксперт предлагает внедрить систему соцстрахования, развить программы активного трудоустройства и пересмотреть размер пособия по безработице в сторону его повышения.
«Ввиду крайне негативной реакции общества на декрет о борьбе с тунеядством, и того, что попытки государства по взиманию данного налога принесли больше проблем, чем успеха, я считаю, его следует отменить и перейти от наказания за безработицу к стимулированию профразвития и мобильности», – полагает Ромашевская.
В целом, по мнению экспертов, сегодня в условиях экономического кризиса, когда предприятия активнее увольняют специалистов, чем трудоустраивают, крайне важно разработать эффективные механизмы социальной защиты той части населения, которая потеряла или может потерять работу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Система социальной защиты безработных маскирует реальные масштабы безработицы, что позволяет государству проводить в отношении неработающих белорусов...
|
Архив (Разное)
Комментарии