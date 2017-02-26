



Система социальной защиты безработных маскирует реальные масштабы безработицы, что позволяет государству проводить в отношении неработающих белорусов консервативную, неэффективную политику.

Что не так с поддержкой безработных?

Систему социальной защиты безработных в Беларуси много раз критиковали международные и отечественные эксперты. Надо сказать, справедливо. На сегодняшний день в условиях нестабильной экономической ситуации она просто не выполняет свои функции.

Во-первых, она не поддерживает уровень жизни людей, потерявших работу, в той степени, чтобы они не думали о ежедневном выживании, а могли спокойно заниматься поиском новой работы, повышением своих навыков, уровня конкурентоспособности на рынке труда или реализацией предпринимательской инициативы.

Во-вторых, что касается непосредственно службы занятости, эксперты единогласно склоняются к мнению, что ее деятельность не должна ограничиваться лишь подбором вакансий, как это в основном у нас и происходит. Учитывая условия повышенной требовательности работодателей к профессиональным качествам сотрудников, некоторым людям сегодня действительно сложно найти работу.

«Именно поэтому служба занятости должна оказывать более активную помощь в трудоустройстве граждан, например, организовывать обучение и переобучение безработных, возможно, стимулировать работодателей, чтобы они охотнее принимали людей на работу» – полагает политолог, руководитель исследований проекта BIPART Инна Ромашевская.

Еще одна проблема в том, считает она, что безработица у нас воспринимается разработчиками госполитики, как личный выбор человека. «Здесь мы имеем дело с наследием плановой экономики, при котором государство гарантировало всем рабочее место, и, следовательно, если ты не работаешь, значит, это твой выбор, – объяснила эксперт. – Отсюда и проистекают заявления политических руководителей, что люди не хотят работать и ведут праздный образ жизни».

Реальная безработица и официальная

К тому же, как известно, в Беларуси политика соцзащиты в области безработных ориентирована только на тех, кто зарегистрирован в службе занятости. А официальное число безработных согласно статистике – крайне невысокое. При этом, как не раз уже отмечали независимые белорусские эксперты-экономисты, число официально зарегистрированных безработных и размер реальной безработицы отличаются в разы. И поскольку белорусские власти оперируют данными официальной статистики, невнимание к проблеме безработицы лишь обостряет ее.

При этом, по утверждению главы государства, в Беларуси есть трудоспособные жители, которые нигде официально не работают, не платят налоги, но пользуются социальными благами. Об этом он заявил на совещании в январе 2015 года и именно на нем президент поставил задачу разработать направленный против тунеядцев нормативный акт. Так возник декрет №3.

В чем провальные стороны декрета «о тунеядцах»?

«Так, любая государственная политика пытается решать какие-то социальные проблемы. При этом я затрудняюсь назвать, которые из них решал бы декрет №3, – отметила Инна Ромашевская. – Вроде как он должен решить проблему социального иждивенчества, но вместе с тем под действие этого декрета попадают самые разные группы населения: от домохозяек до людей, которые действительно, возможно, по каким-то социальным характеристикам не готовы участвовать в рынке труда. В итоге получается, декрет не решает проблемы, а создает новые».

В то же время, по мнению эксперта, в ходе этого декрета общественность теряет доверие к службам занятости и государству, будучи уверенной в том, что им пытаются не помочь, а, наоборот, в чем-то обвинить.

Исследователь указала на еще одно неприятное последствие нашумевшего декрета: белорусы стали бояться оставлять плохие места работы в поисках лучшей, чтобы не попасть на «налог на тунеядство».

Ну и вдобавок, администрирование данного сбора получилось очень дорогим. Так, разослано было чуть менее полумиллиона писем, а заплатили только 50 тысяч человек.

Какие меры нужно предпринять?

Для решения проблемных моментов в сфере социальной защиты в отношении социально уязвимой группы как безработные эксперты предлагают в целом поменять концептуальный подход к ней.

Так, на взгляд Инны Ромашевской, крайне важно государству, проводя политику в области соцзащиты безработных, активно взаимодействовать с бизнесом, профсоюзами и общественными организациями. Кроме того эксперт предлагает внедрить систему соцстрахования, развить программы активного трудоустройства и пересмотреть размер пособия по безработице в сторону его повышения.

«Ввиду крайне негативной реакции общества на декрет о борьбе с тунеядством, и того, что попытки государства по взиманию данного налога принесли больше проблем, чем успеха, я считаю, его следует отменить и перейти от наказания за безработицу к стимулированию профразвития и мобильности», – полагает Ромашевская.

В целом, по мнению экспертов, сегодня в условиях экономического кризиса, когда предприятия активнее увольняют специалистов, чем трудоустраивают, крайне важно разработать эффективные механизмы социальной защиты той части населения, которая потеряла или может потерять работу.