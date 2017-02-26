



В ближайшее время Беларусь может столкнуться с дефицитом квалифицированных водителей в сфере международных перевозок, что грозит стране потерями своих позиций на этом важном рынке.

Как заявил первый заместитель генерального директора ОАО «Белмагистральавтотранс» Александр Зенькевич, сегодня белорусские компании не испытывают дефицита водителей в сфере международных перевозок, но уже наметилась тревожная тенденция оттока кадров в соседние европейские страны.

"Белорусские водители очень квалифицированные. Они ценятся во всех странах. В той же России собственники предприятий рады только белорусским водителям", - заявил представитель крупного международного перевозчика.

Однако если по экономическим причинам Россия сегодня не так сильно привлекает белорусских водителей, то с Европой ситуация несколько иная. Например, Польша имеет сегодня огромный автопарк в сфере международных перевозок и занимает тут лидирующую позицию в Европе. При этом огромному парку автомобилей сегодня недостает водителей, что весьма важно для страны, которая стремиться удержать свое лидерство на рынке. Именно поэтому Польша, а вместе с ней и Литва в последнее время активно привлекают к сотрудничеству белорусских водителей, которых переманивают в первую очередь более высокими заработками.

"И тенденция по оттоку водителей в Европу увеличивается. И здесь нам нужно проявить очень большие способности по организации бизнеса, чтобы обеспечить водителям хорошую зарплату. И мы над этим работаем, иначе можно оказаться без кадров", - поделился своими опасениями Александр Зенькевич. По его словам, высокая квалификация белорусских водителей с одной стороны большой плюс для страны, но с другой - большой риск, "так как из-за этой квалификации наши кадры переманивают в соседние страны".

Ситуацию осложняет то обстоятельство, что Белорусские международные автоперевозчики сегодня работают в неравных условиях не только в Европе, но даже в ЕАЭС.

"У нас были большие надежды на ЕАЭС, что в рамках союза все ограничения по международным перевозкам будут сняты. К сожалению, сегодня единого рынка транспортных услуг в рамках ЕАЭС не создано.

По словам Александра Зенькевича, российские и белорусские перевозчики до сих пор имеют неравные условия по международным перевозкам из третьих стран.

"Перспектива у нас только к 2025 году снятие всех ограничений. Пока мы работаем в жестком регулировании этого рынка"- заявил он.

При таких неравных условиях белорусские перевозчики несут дополнительные финансовые издержки, которые не всегда позволяют обеспечить водителям достойную заработную плату, чтобы предотвратить отток кадров.