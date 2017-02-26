26 февраля в чемпионате России по хоккею с мячом был сыгран, пожалуй, один из самых удивительных матчей за всю историю этого небольшого вида спорта: архангельский «Водник» принимал на своем льду иркутскую «Байкал-Энергию» и проиграл со счетом 9:11.



Кадр youtube.com

Стандартный для бенди результат, за исключением двух обстоятельств — все 20 голов были забиты во втором тайме (первый завершился со счетом 0:0), но что еще круче — все они были забиты хоккеистами в свои собственные ворота.

Цифры, от которой русский хоккей понравится вам еще больше — все 11 мячей в ворота «Водника» (то есть в свои же ворота) провел один и тот же человек, 28-летний нападающий Олег Пивоваров. Еще раз — 11 голов в свои ворота. В чужие в этом сезоне он забивал всего 5 раз, то есть, помимо прочего, Олега имеет смысл поздравить с самым результативным матчем в карьере.

Видео: VODNIK TV

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Официальный протокол матча на сайте ФХМР, впрочем, подвиг Пивоварова, «Водника» и «Байкала» пока оценил не до конца: статистика замерла на счете 9:8, а 12 мячей просто пропали из общего списка.

И что это было?

Если отбросить версию о невероятном невезении соперников и фатальном стечении обстоятельств (например, что «лед был необычно скользким»), то, есть предположение, что в Архангельске сыграли матч, в котором спортивная борьба практически отсутствовала.

Сезон-2016/17 хоккейная суперлига проводит по схеме, в которой проще запутаться, чем разобраться:

— На первом этапе 12 клубов были разбиты на 2 дивизиона («Запад» и «Восток») и сыграли внутри них по круговой схеме; — На втором по 4 лучших команды из каждого дивизиона вышли в «первую группу», а аутсайдеры (5-6 места) — во «вторую группу». Очки, набранные на первом этапе, при этом аннулировались. В «первой группе» команды из разных дивизионов по разу сыграли между собой, чтобы определить исходные позиции для плей-офф, а победители турнира аутсайдеров («второй группы») получили возможность встретиться с двумя худшими командами «первой группы» и побороться за проход в следующий раунд; — На третьем этапе предполагается проведение стандартного розыгрыша плей-офф, начиная с 1/4 финала; — Четвертый этап — «Финал четырех», в котором все полуфиналисты соберутся в одном городе и наконец-то определят чемпиона.

В случае с «Водником» и «Байкалом» все, видимо, свелось к нежеланию хозяев играть в четвертьфинале с более сильным соперником, красноярским «Енисеем», на которой архангелогородцы выходили бы в случае победы. Игра на стадионе «Труд» начиналась позже всех остальных матчей заключительного тура, поэтому соперники заранее понимали все возможные расклады.

Что именно происходило?

После унылой нулевой ничьей в первом тайме («игра проходит в центре поля в невысоком темпе» — самая популярная цитата из онлайна на сайте ФХМР) к середине второго бомбардир Пивоваров взялся за дело: на 68-й минуте он «открыл счет», на 72-й «оформил дубль», на 75-й — «хет-трик».

Но убедительная победа, видимо, не входила в планы иркутян на этот уик-энд, поэтому главный тренер «Байкала» Евгений Ерахтин взял тайм-аут, и уже через 5 минут его хоккеисты не только «сравняли счет», но и вывели «Водник» вперед — сначала 5:3, а затем и 9:3 (по-прежнему не свою пользу).

Больше этого пропускать сибирякам было нельзя, иначе они опустились бы по разнице мячей на 3-е место, поэтому в оставшиеся 10 минут команды изобразили интригу и в итоге «Байкал» победил 11:9, а «Водник» избежал путешествия в Красноярск.

Видеозапись выдающейся игры еще доступна на YouTube, и каждый из 20 забитых мячей выглядит как маленький шедевр хоккейного искусства.

Как отреагировали участники и очевидцы?

Болельщики — ровно так, как и должны были отреагировать. На «Труде» по официальным данным собрались 1,500 зрителей (но сколько досмотрело до конца, неизвестно), многие из которых, вернувшись домой, красочно описали увиденное в социальных сетях и предложили поочередно разогнать обе команды и федерацию.

Пресс-конференция главных тренеров тоже оказалось достаточно интересной, хотя и уложилась в полторы минуты.

Евгений Ерахтин, «Байкал-Энергия»: «Ну что тут сказать? Я думаю, что абсурдность ситуации… Ну, наверное, не придумаешь. Во-первых, не мы это начали. Нам вообще это было не надо. Мы хотели отработать определенную тактическую схему, но когда начался цирк, начали забивать в свои ворота, мы… Я ни в коем случае не хочу обвинять ни тренеров, ни ребят. Это все, мне кажется, идет от руководства команды. При своих болельщиках вот так «Воднику» подбирать себе какие-то определенные тактические схемы… Это не красит одну из лучших команд страны.

Игорь Гапанович, «Водник»: «А что я? Я, наверное, в первый раз в жизни… без комментариев. Тут комментировать нечего».

Ведущий: «Вопросы? Вопросов нет».

И что будет теперь?

Скорее всего, случится большой скандал, но чем он закончится, непонятно. Российский бенди деградирует уже не первый год (падает посещаемость, мечта об Олимпиаде по-прежнему остается мечтой), а скандалы случаются чаще, чем большие победы — достаточно вспомнить хотя бы недавнюю историю с дисквалификацией Сергея Ломанова-старшего на два года «за грубые и циничные нарушения» и «недисциплинированное поведение». Но пока все это ровным счетом никак не отражалось на тех, кто управляет хоккеем — президенте ФХМР Борисом Скрынником и его командой. Поэтому во многом сейчас все зависит от того, обратят ли внимание на выдающийся матч «Байкала» и «Водника» и личный подвиг бомбардира Пивоварова за пределами хоккея с мячом.