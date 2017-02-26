Только что завершилась церемония награждения премии «Оскар». Награду в категории «Лучший» фильм после конфуза взял «Лунный свет». Дело в том, в том, что сперва академики вскрыли ошибочный конверт с названием «Ла-Ла Ленд» — и это не было шуткой. AFISHA.TUT.BY собрала другие, запланированные шутки ведущих церемонии.

Ведущим церемонии в этом году стал комик Джимми Киммел. В одном из интервью телеведущий признался, что его гонорар за проведение церемонии «Оскар» составил рекордно низкие 15 тысяч долларов. Причем сам Киммел считается одним из самых высокооплачиваемых телеведущих с ежегодным доходом около 10 миллионов долларов.



Ведущий Джимми Киммел и юный актер фильма «Лев» Санни Павар.

— Боже, меня встречают… сидя, — заметил Киммел, выйдя в зал. — Никогда не был на «Оскаре», но, пожалуй, останусь.

После приветствия ведущий по традиции прошелся по звездам, сидящим в зале.

— Мэл (Гибсон — прим.авт.), хорошо выглядишь. Видимо, саентология работает.

— Помните, на прошлом оскаре говорили про расизм? Его нет. Все благодаря Трампу, — иронизирует Киммел.

Три минуты держался без шуток в адрес Мэтта Деймона, с которым у него добродушная вражда последние 14 лет, но в итоге не удержался: «Когда я впервые встретил Мэтта, это я был толстым».

Заметив в зале режиссера «Ла-Ла Ленда» Киммел подшутил, что он — один из самых молодых режиссеров-номинантов: «Ла-ла Ленд» — 14 номинаций. По одной за каждый год жизни Шазелла".

После чего Джимми Киммел переходит к Мерил Стрип и призывает зал поаплодировать актрисе и ее юбилейной номинации: «Она получила уже двадцатую номинацию, а ведь у нее даже не выходило фильмов в этом году. Мы просто вписали ее имя».

Актриса Мэрил Стрип.

И снова шутки про Трампа — их на церемонии было предостаточно. Киммел спрашивает у журналистов: «Нет тут никого из CNN или The New York Times? Покиньте помещение, мы не потерпим фейковые новости».

Сустя два часа после начала церемонии ведущий выкидывает номер, который войдет в историю «Оскара». Киммел набрал автобус туристов и сказал, что везет смотреть на голливудские костюмы. И привез — на церемонию награждения. Растерянные люди только и успевали фотографировать все и делать селфи. «Нет смысла снимать то, что снимают сотни камер и без вас», — шутит Киммел. И не успокаивается насчет Деймона: «А вот Кейси Аффлек. Не обращайте внимания на чудика позади». Несложно догадаться, что чудик позади — Мэтт Деймон.

Продолжая традицию своего шоу, Джимми Киммел заставил номинантов на «Оскар» и читать злые твиты о себе. Например, такое: «У Сэмюеля Л. Джексона такое лицо, как будто он пустил газы». — «О да, это так», — говорит Сэмюель Л. Джексон. Или вот еще один — злой Джефф Бриджес.

«Трансляция идет уже три часа, а Трамп еще ничего не написал в свой твиттер». Киммел пишет сам и ставит хэштэг #MerylIsShi с приветом Мэрил Стрип и отсылкой к ее речи на «Золотом глобусе».

В финале после конфуза Киммел попытался отшутиться, мол, я знал, что я испорчу это шоу.