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Великий пост начался у православных

27.02.2017 08:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 фев — Sputnik. Православные верующие вступили сегодня в 40-дневный Великий пост, он завершится 16 апреля, в Светлое Христово воскресение, сообщили в Белорусском экзархате.

В минувшее воскресенье верующие просили друг у друга прощения. Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси возглавил воскресную вечерню с чином прощения, а затем обратился к пастве со словами назидания перед началом Великого поста.

"Великой пост самый долгий и древний пост из многодневных постов, установленных православной церковью. Воздержанием от пищи и развлечений верующие в течение 7 недель будут готовить себя к Пасхи — самому главному празднику правладвного календаря", — сообщили Sputnik в экзархате.

По словам священнослужителей, самым строгими являются первая и последняя седмицы поста.

При этом священнослужители призвали не путать пост и диету. В этой связи они привели слова одного из старцев: "Ешьте все — только друг друга не ешьте".

Священнослужители также подчеркнули, что не нужно воспринимать пост, как повод для уныния. "Писание говорит нам: когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры", — отметили собеседники агентства.

Во время поста верующие воздерживаются от мяса, вина, молока, сыра и яиц.

Послабления во время поста предусмотрены для людей пожилого возраста, больных, маленьких детей, беременных и кормящих женщин, а также путешествующих, уточнили в экзархате.

 
Теги: Минск
 
 
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Это самый долгий и строгий пост в православном календаре, он длится 40 дней, но священнослужители призывают паству не предаваться унынию.

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