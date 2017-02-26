МИНСК, 27 фев — Sputnik. Православные верующие вступили сегодня в 40-дневный Великий пост, он завершится 16 апреля, в Светлое Христово воскресение, сообщили в Белорусском экзархате.

В минувшее воскресенье верующие просили друг у друга прощения. Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси возглавил воскресную вечерню с чином прощения, а затем обратился к пастве со словами назидания перед началом Великого поста.

"Великой пост самый долгий и древний пост из многодневных постов, установленных православной церковью. Воздержанием от пищи и развлечений верующие в течение 7 недель будут готовить себя к Пасхи — самому главному празднику правладвного календаря", — сообщили Sputnik в экзархате.

По словам священнослужителей, самым строгими являются первая и последняя седмицы поста.

При этом священнослужители призвали не путать пост и диету. В этой связи они привели слова одного из старцев: "Ешьте все — только друг друга не ешьте".

Священнослужители также подчеркнули, что не нужно воспринимать пост, как повод для уныния. "Писание говорит нам: когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры", — отметили собеседники агентства.

Во время поста верующие воздерживаются от мяса, вина, молока, сыра и яиц.

Послабления во время поста предусмотрены для людей пожилого возраста, больных, маленьких детей, беременных и кормящих женщин, а также путешествующих, уточнили в экзархате.