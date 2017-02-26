Правительства Беларуси и Китая обсуждают пилотный перечень из 22 белорусских предприятий, в акционерный капитал которых могут войти китайские инвесторы. Среди них такие достаточно крупные предприятия, как "Горизонт", "Витязь", "Могилевхимволокно", "БАТЭ" и "Гомсельмаш". В связи с этим сразу же посыпались упреки: российским инвесторам Минск предприятия не продает, а китайским — согласен. Где же истина?

Важным фактором является понимание белорусской стороны, что российская экономика несет огромные издержки из-за западных санкций и физически не может быть инвестором такого масштаба, каким была для белорусской экономики до 2014 года. Время щедрых приватизационных предложений в наших отношениях временно прошло. Будем надеяться, что ситуация изменится к лучшему, но пока что белорусская экономика объективно нуждается в новых крупных инвесторах.

Калийный опыт

Имеют значение и другие факторы, причем значение первостепенное. Продажа или создание совместных предприятий с Россией важны для Беларуси с точки зрения полной загрузки производств, беспрепятственного получения сырьевых ресурсов и обеспечения сбыта изготовленной продукции на российской территории.

В то же время опыт некоторых ранее созданных СП с Россией является достаточно печальным. Вспомним хотя бы ЗАО "Белорусская калийная компания", созданное для сбыта продукции российского "Уралкалия" и белорусского "Белкалия". Идея СП была совершенно правильная. На калийном рынке крупных игроков мало, и кооперация двух из них позволяла делать цены более выгодными.

Пока собственником был Дмитрий Рыболовлев, все шло нормально. Но когда контрольный пакет "Уралкалия" был продан Сулейману Керимову, ситуация резко изменилась. Начали реализовываться комбинации, по которым продукция "Уралкалия" продавалась, а "Белкалия" — оставалась на складах, и белорусская сторона, потеряв сотни миллионов долларов, от СП отказалась.

Нефтяной вопрос

Или взять Мозырский нефтеперерабатывающий завод. СП с российской Славнефтью (за которой сейчас стоят "Роснефть" и "Газпром нефть") создано было еще в 1994 году. Но с 2016 года из-за конфликта по цене на газ с Москвой часть времени Мозырский НПЗ стоит. Россия ограничила поставки нефти для переработки. В результате в 2016 году завод переработал около 10 миллионов тонн нефти, что на 20% меньше по сравнению с уровнем 2015 года. Та же ситуация пока что складывается и в 2017 году. В результате частичного простоя и резкого снижения выручки искусственно затормаживается крайне важная программа модернизация с ожидаемым выходом на 90% переработку нефти.

Вхождение в СП с Китаем выгодно с точки зрения возможности повлиять на любые попытки злоупотребления китайских собственников прямо через руководство КНР, с которым выстроены очень благожелательные отношения. Прекрасное понимание этого факта со стороны китайских бизнесменов гарантирует, что такие попытки и не будут предприниматься.

В чем выгода

В списке 22 предприятий для китайских инвестиций те большие заводы, которые имеют определенные трудности (в частности, "БАТЭ" и "Гомсельмаш"), и могут выиграть от тесного сотрудничества с крупнейшим на планете машиностроительным цехом Китая, в том числе поставляя продукцию для его нужд. В нем те предприятия, которые могут получить более крупные заказы от китайских компаний, владеющих правами на производство известнейших мировых брендов (что выгодно для таких производств, как "Горизонт" и "Витязь", уже давно работающих по заказам китайских компаний в этом направлении).

Привлечение китайских компаний в белорусский акционерный капитал выгодно и с точки зрения перевооружения производств на базе новых технологий. С каждым годом китайские компании все в большей степени располагают новейшими технологиями, недоступными как для российских, так и для белорусских инвесторов.

Помимо этого, территория Беларуси — достаточно новый ареал для осторожных китайских инвесторов. Сотрудничество по линии 22 предприятий может сделать ее более привычной, что активизирует потенциал привлечения и других китайских инвестиций в абсолютно новые проекты. Ключевым по принятию которых является площадка Китайско-белорусского индустриального парка.

Важно и то, что китайцы умеют продавать. Их сбытовые структуры завоевали мировые рынки. И если крупная компания из КНР вложится в белорусский актив, для него откроется сбыт не только на важном российском рынке, но и на десятках других.