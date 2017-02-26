|
Американский джаз в Минске: Кевин Махогани выступит с концертом в Белгосфилармонии
Проект
Известный джазмен родился в 1958 году в Канзас-Сити (США). С раннего детства посвятив себя музыке, в частности, саксофону и кларнету, Кевин добился всеобщего признания.
Настоящая слава пришла к певцу еще в 1996 году, когда после выхода на лейбле Warner Bros. Records альбома, названный именем певца, журнал NewsWeek признал Кевина лучшим в своем поколении. Критики даже сравнили голос певца с голосом Фрэнка Синатры.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
В этом же году режиссер Роберт Олтман пригласил Кевина записать саундтрек к фильму «Канзас-сити». Следующим шагом на олимп джазовой славы стало выступление в Карнеги Холл в проекте Клинта Иствуда вместе с Джошуа Редманом, Джеймсом Муди и Роем Харгроувом.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
На концерте 5 марта в Минске прозвучат композиции из собственных альбомов, а также из репертуара Нат Кинг Кола, Джони Хартмана, Эдди Джефферсона, Джо Уильямсa и любимые всеми романтические баллады посвященные женщине: My One And Only Love, My Funny Valentine, Sophisticated Lady, Nature Boy, Teach Me Tonight, I’ll Never Stop Loving You.
Джазмена будут сопровождать на сцене музыканты. Вместе с Кевином Махогани на сцене в этот вечер — Арк Овруцкий квартет (Израиль-США) в составе израильских музыкантов: Шахар Элнатан (гитара), Гади Легави (фортепиано), Дан Аран (барабаны) и сам Арк Овруцкий (бас, США).
Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проект "Международный джаз в Минске" представляет концерт джазового вокалиста. Кевин Махогани выступит с концертом 5 марта.
|
Архив (Разное)
Комментарии