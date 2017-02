Проект «Международный джаз в Минске» представляет концерт джазового вокалиста. Кевин Махогани выступит с концертом 5 марта в Большом зале Белгосфилармонии.





Известный джазмен родился в 1958 году в Канзас-Сити (США). С раннего детства посвятив себя музыке, в частности, саксофону и кларнету, Кевин добился всеобщего признания.

Настоящая слава пришла к певцу еще в 1996 году, когда после выхода на лейбле Warner Bros. Records альбома, названный именем певца, журнал NewsWeek признал Кевина лучшим в своем поколении. Критики даже сравнили голос певца с голосом Фрэнка Синатры.

В этом же году режиссер Роберт Олтман пригласил Кевина записать саундтрек к фильму «Канзас-сити». Следующим шагом на олимп джазовой славы стало выступление в Карнеги Холл в проекте Клинта Иствуда вместе с Джошуа Редманом, Джеймсом Муди и Роем Харгроувом.

На концерте 5 марта в Минске прозвучат композиции из собственных альбомов, а также из репертуара Нат Кинг Кола, Джони Хартмана, Эдди Джефферсона, Джо Уильямсa и любимые всеми романтические баллады посвященные женщине: My One And Only Love, My Funny Valentine, Sophisticated Lady, Nature Boy, Teach Me Tonight, I’ll Never Stop Loving You.

Джазмена будут сопровождать на сцене музыканты. Вместе с Кевином Махогани на сцене в этот вечер — Арк Овруцкий квартет (Израиль-США) в составе израильских музыкантов: Шахар Элнатан (гитара), Гади Легави (фортепиано), Дан Аран (барабаны) и сам Арк Овруцкий (бас, США).

Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

Билеты от 7 до 60 рублей. Справки по тел.: +375 17 331 16 17. Купить билет