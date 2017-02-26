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Благотворительный проект "Им нужна помощь": мы ждем ваших писем
Женский ресурс LADY.TUT.BY и компания
Дети - счастье. А счастья не бывает много. Зато бывает много житейских проблем - одеть, обуть, накормить, выучить. Иногда ворох этих самых проблем заставляет родителей задумываться о страшном: кому из малышей в этом сезоне купить зимние сапоги, а кто походит в осенних, где взять средства на школьные учебники и так ли уж нужны детям конфеты и фрукты к празднику? Им действительно необходима помощь.
В чем суть проекта?
Мы ищем семью, которой нужна помощь. Семью, которая не боится говорить о своих проблемах. Семью, в жилье которой наш партнер заменит все двери - совершенно бесплатно.
Что мы ждем от вас?
Присылайте нам истории о своей жизни на электронную почту deti@elporta.by до 06.03.2017 и обязательно укажите:
Мы должны предупредить, что присылая нам свою историю вы соглашаетесь с тем, что она может быть опубликована. Также та семья, которая станет героем нашего проекта будет готова обстоятельно поговорить с журналистом, а также пустить его к себе в дом в тот момент, когда специалисты будут менять двери.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женский ресурс LADY.TUT.BY и компания "ЭльПорта" объявляет о старте благотворительного проекта, в рамках которого мы заменим, совершенно бесплатно, все двери в квартире...
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