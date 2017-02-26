﻿ От первого телевизора до 3D-принтера: тест на знание истории технологического прогресса. 21.by
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От первого телевизора до 3D-принтера: тест на знание истории технологического прогресса

27.02.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
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Сегодня высокие технологии воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Многие уже забыли, что 15 лет назад СМС-сообщения мы набирали не на огромных сенсорных экранах, а на маленьких черно-белых дисплеях с физической клавиатуры. 42.TUT.BY вместе с Huawei предлагают вам еще глубже погрузиться в историю и попробовать по описанию отгадать, когда была изобретена та или иная технология или устройство.

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Huawei — входит в тройку мировых производителей смартфонов, является ведущим мировым поставщиком информационно-коммуникационных решений, цель которого — обогащать жизнь людей через общение. Подробнее читайте на huawei.by

 
 
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