Сегодня высокие технологии воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Многие уже забыли, что 15 лет назад СМС-сообщения мы набирали не на огромных сенсорных экранах, а на маленьких черно-белых дисплеях с физической клавиатуры. 42.TUT.BY вместе с Huawei предлагают вам еще глубже погрузиться в историю и попробовать по описанию отгадать, когда была изобретена та или иная технология или устройство.

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Huawei — входит в тройку мировых производителей смартфонов, является ведущим мировым поставщиком информационно-коммуникационных решений, цель которого — обогащать жизнь людей через общение. Подробнее читайте на huawei.by