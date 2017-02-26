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От первого телевизора до 3D-принтера: тест на знание истории технологического прогресса
Сегодня высокие технологии воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Многие уже забыли, что 15 лет назад СМС-сообщения мы набирали не на огромных сенсорных экранах, а на маленьких черно-белых дисплеях с физической клавиатуры. 42.TUT.BY вместе с
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