Занятия спортом просто необходимы для полноценной и здоровой жизни. Физические нагрузки помогают организму избавиться от стресса. Однако за суетой рабочей недели порой нет времени даже на себя, не говоря уже о поездке в фитнес клуб или походе на стадион.



— Выходом из ленивого положения становится обустройство спортивной зоны в собственной квартире, — говорит дизайнер студии дизайна интерьера « ДиКинг » Илья Валентинович. — Если соблюдать некоторые основные правила, домашняя спортивная зона поможет вам оставаться в тонусе и не станет угрозой для домашнего уюта.

Для домашнего спортивного зала лучше всего подойдет просторная, освещаемая естественным светом комната. В квартирах поменьше можно занять лоджию, часть гостиной или спальни. В тренировках важно правильное дыхание, поэтому помещение должно хорошо проветриваться. Также позаботьтесь о достаточной шумоизоляции, ведь в спортивном зале нередко освобождаются от негативных эмоций.



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Для повышения шумовой изоляции помещения стоит на этапе отделки предусмотреть звукопоглощающие материалы для стен. Пол можно застелить ковролином с плотной основой, пробковыми или виниловыми плитам.



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В домашнем спортзале будут востребованы малогабаритные снаряды: гантели, степ-доска, коврик для фитнеса. С их помощью можно выполнить большой комплекс упражнений, и они не будут занимать много места. Также отличным решением будет установка шведской стенки с различными дополнениями, такими как турник, брусья и наклонная доска.



housesdesign.ru



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Для домашних тренировок предпочтения отдавайте многофункциональному оборудованию, такому как орбитрек или фитнес-станция. Площадь комнаты экономится благодаря сочетанию в одном аппарате нескольких видов тренировки.



Фото сайта modern-homedesign.com

Хорошим приобретением будут кардиотренажеры. Сюда входят беговые дорожки, велотренажеры и др.



Фото сайта lilatey.com

Для отделки стен не выбирайте пластик или кафель, — эти материалы не пропускают влагу. Отличным решением станут обычные бумажные обои, пробковые панели или обычная штукатурка.



Фото сайта ubedroom.pw

В выборе цветовой гаммы для спортивного помещения отдайте предпочтения спокойной, пастельной цветовой гамме. Хороший вариант — синий цвет, он гарантирует расслабление. Хорошо смотрятся оттенки желтого, зеленого или серого цвета.

Не лишним будет установить пару больших зеркал — для контроля за правильным выполнением упражнений.



Фото сайта bestofinteriors.com

Небольшой комод или стеллаж разбавят аскетичность спортивного зала. Здесь можно хранить мелкое оборудование или поставить медиааппаратуру, ведь музыка — это неотъемлемая часть позитивных тренировок.



Фото сайта loversiq.com

Эти основы организации спортивного помещения помогут вам оставаться в тонусе не выходя из собственного дома.

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