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Как должен выглядеть домашний спортзал. Проект "Большая квартира"
Занятия спортом просто необходимы для полноценной и здоровой жизни. Физические нагрузки помогают организму избавиться от стресса. Однако за суетой рабочей недели порой нет времени даже на себя, не говоря уже о поездке в фитнес клуб или походе на стадион.
Для домашнего спортивного зала лучше всего подойдет просторная, освещаемая естественным светом комната. В квартирах поменьше можно занять лоджию, часть гостиной или спальни. В тренировках важно правильное дыхание, поэтому помещение должно хорошо проветриваться. Также позаботьтесь о достаточной шумоизоляции, ведь в спортивном зале нередко освобождаются от негативных эмоций.
Для повышения шумовой изоляции помещения стоит на этапе отделки предусмотреть звукопоглощающие материалы для стен. Пол можно застелить ковролином с плотной основой, пробковыми или виниловыми плитам.
В домашнем спортзале будут востребованы малогабаритные снаряды: гантели, степ-доска, коврик для фитнеса. С их помощью можно выполнить большой комплекс упражнений, и они не будут занимать много места. Также отличным решением будет установка шведской стенки с различными дополнениями, такими как турник, брусья и наклонная доска.
Для домашних тренировок предпочтения отдавайте многофункциональному оборудованию, такому как орбитрек или фитнес-станция. Площадь комнаты экономится благодаря сочетанию в одном аппарате нескольких видов тренировки.
Хорошим приобретением будут кардиотренажеры. Сюда входят беговые дорожки, велотренажеры и др.
Для отделки стен не выбирайте пластик или кафель, — эти материалы не пропускают влагу. Отличным решением станут обычные бумажные обои, пробковые панели или обычная штукатурка.
В выборе цветовой гаммы для спортивного помещения отдайте предпочтения спокойной, пастельной цветовой гамме. Хороший вариант — синий цвет, он гарантирует расслабление. Хорошо смотрятся оттенки желтого, зеленого или серого цвета.
Не лишним будет установить пару больших зеркал — для контроля за правильным выполнением упражнений.
Небольшой комод или стеллаж разбавят аскетичность спортивного зала. Здесь можно хранить мелкое оборудование или поставить медиааппаратуру, ведь музыка — это неотъемлемая часть позитивных тренировок.
Эти основы организации спортивного помещения помогут вам оставаться в тонусе не выходя из собственного дома.
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В спортзале стоит предусмотреть звукоизоляцию
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