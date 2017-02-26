Стены с оголенным кирпичом, ржавый металл, штукатурные «гобелены», стеклянные перегородки с белорусским орнаментом, бетонные потолки и фрагменты сталинского ампира — интерьер нового офиса представительства Всемирного банка и Международной финансовой корпорации (IFC) в Беларуси получился как минимум оригинальным. Здесь очень мало стандартных признаков строго банковского стиля. Один из авторов интерьера — известный белорусский архитектор, учредитель дизайн-студии «Четвертый квартал» Александр Трусов, — говорит: на такой дизайн мог решиться только заказчик прогрессивный, отвергающий всяческие стереотипы.





— Почему именно вас пригласили к работе над интерьером?



— Тогда дипмиссия занимала небольшую площадь. Когда пришло время расширяться, представительство решило на конкурсной основе выбрать дизайнеров интерьера, и после того, как выбор остановился на нас, мы с удовольствием взяли на себя эту задачу, — говорит Александр Трусов. — В этот раз нам предстояло поучаствовать в реконструкции бывшего особняка. Это двухэтажное здание недалеко от площади Победы было построено для генералитета армии в 1947—1948 годах. Как и большинство зданий того времени, дом был выполнен в неоклассическом стиле (этот стиль еще называют сталинский ампир). Автор архитектурной реконструкции — Михаил Рыбников (УП «Творческая Мастерская архитектора Рыбникова М. В).





— Что представляло собой здание до ремонта?

Изначально это было двухэтажное здание с чердачной кровлей, с лепниной на фасаде и внутри, с деревянными перекрытиями, штукатуркой по деревянной дранке. До реконструкции в этом доме находились посольства разных стран.

— Что-то аутентичное осталось после реконструкции?

— Ничего из декора того времени, никакой аутентичной лепнины не сохранилось. По правилам реконструкции, здание должно соответствовать современным строительным нормам. А это означает, что удаляются все деревянные перекрытия, в стенах штробятся отверстия под пояс, заливаются новые, железобетонные. Вся лепнина и элементы декора при этом гибнут. Когда здание обладает какими-то декоративными признаками, характерными его эпохе, так поступать нельзя. И тем не менее, реконструкция прошла в соответствии с нашими строительными нормами и правилами, которые не учитывают исторический аспект зданий. Такое вот несовершенное отношение к историческим памятникам, так наши строительные «реконструкции» противоречат понятиям аутентичности и исторической правды.





— Не было желания восстановить утерянные элементы декора?

— Первое, что мы хотели сделать — восстановить весь декор классической сталинской архитектуры. Но точка зрения банка была другая. Глава представительства Ян Чул Ким мудро заметил: «Думай о монастыре, а не о дворце!». И под этим девизом прошел весь проект. В результате все вышло вот в таком демократичном виде. Однако все признаки того, что это здание классическое сталинское все же удалось обозначить. По периметру помещений у нас прошла карнизная тяга, есть плафоны на потолках, колонны входной группы, рустовка. Все это мы восстанавливали уже по новым конструкциям.



Во входной зоне по проекту реконструкции был простой традиционный тамбур, который занимал много места. Мы предложили сделать его стеклянным

— Как вы убедили заказчиков на столь смелое решение?

— Идею интерьерного решения мы разработали за три недели. Честно говоря, не ожидали, что представительство банка примет такие хлесткие и парадоксальные, но «уютные» идеи. И, более того, восхитительно, что они оценили это по эскизам, сделанным коллективом столь быстро.



Первые эскизы интерьера















Такое возможно только в условиях полного доверия к дизайнерам. Глава миссии Ян Чул Ким оказался очень открытым человеком, с очень прогрессивными взглядами и хорошим вкусом. Его мнение не раз улучшало наши решения.

В процессе реконструкции под штукатуркой открылась кирпичная кладка, на которую заказчик обратил внимание, предложив: «А может так и оставим?». Мы, конечно же, поддержали эту идею. Это позволило «препарировать» здание, показать все вехи его строительства и ряда реконструкций за всю его 70-летнюю историю.

Применяемые фактуры

















Сбивая старую штукатурку, строители обнаружили еще более интересную картину. Стены оказались выложены из кирпича разного цвета. Дело в том, что строительство началось в 1947, как раз во время активного восстановления Минска, когда город был в руинах. Даже для генеральских домов новый кирпич был в дефиците и брали его с разрушенных зданий. Соответственно, с одного дома кирпич был темно-красного цвета, с другого — желтоватый, попадались в кладке даже печные кирпичи. Стены получились очень пестрые, лицевой кладкой это никак не назовешь. Но мы решили это как-то подчеркнуть, сохранить. Ведь мало кто знает, что многие строения послевоенного Минска возводились из кирпича «повторного применения».



Здесь когда-то была дверь, ее заложили. Потом появился дверной проем рядом. Заложенное кирпичом окошко в стене, возможно, было пунктом проверки документов. Очень пестрая картина. Перед нами стояла задача объединить все эти лоскуты в одну стену. Это можно было сделать краской, но мы разработали такой художественный ход, чтобы самые некрасивые места стыков закрыть полосами ржавого железа. И этот «демократичный» подход был одобрен руководством.





Затем это здание до 2015 внутри постоянно перепланировалось: пробивались в стенах выходы и проходы, какие-то из них закладывались где-то керамическим кирпичом, а где-то и силикатным. Стены получаются как будто в латках, бывшие проемы четко просматриваются. Но это тоже историческая правда и факт. Удалось получить исторический срез здания, которое дошло до нашего времени в таком виде.



Благодаря группе художников-декораторов из Союза дизайнеров удалось сблизить разноцветные и разнофактурные кирпичи по тону и фактуре. Теперь стена смотрится довольно цельной.



Светодиодные светильники

Мы так же убедили заказчиков оставить «честные» современные бетонные потолки. Пришлось залатать лишь явные дефекты на поверхности. Это сэкономило средства, а главное, время. Сроки были важнейшим показателем эффективности действий белорусской стороны. И в этом главная заслуга ГУ «Дипсервис» и треста «Управления делами президента».



Лестница из мозаичного бетона с чудом сохранившимися латунными зажимами

С первого на второй этаж от старого здания осталась лестница из мозаичного бетона. Она является памятником архитектуры, поэтому по проекту реконструкции сохранялась в первозданном виде вместе с ограждениями. Для лестницы была подобрана ковровая дорожка. Оттенок выбрали бежевый с каймой и традиционным орнаментом. А вот защемлена дорожка классическими, чудом сохранившимися латунными зажимами. Это абсолютно в традиции классики сталинской эпохи.



Современная лестница на третий этаж





Стеклом мы обозначили контраст между старой и аутентичной лестницей.



Зона кофе-паузы. Здесь мы можем видеть как бы повторное применение лепнины, которая при реконструкции была сбита, а мы ее подняли и поставили на место. Получилось очень уютно



Чтобы обеспечить высокий уровень комфорта сотрудников, рабочие места организованы следующим образом: человек находится в общем звуковом пространстве, но каждый сидит в своей рабочей кабинке





Какой стиль у офиса Всемирного банка? Это такой фьюжн, который допускает смешение разных стилей, направлений, цитат, ссылок, свойственных «постмодернизму».



По требованию банка комната переговоров должна делиться на две части: на большую и маленькую. Мы разработали перегородку из системы складываемых стекол, которая раздвигается и сдвигается, как гармошка. Изготовила систему, кстати, белорусская компания







Авторское декоративное покрытие — «гобеленовое».

— Есть ли в интерьере какие-то намеки на то, что это офис именно белорусского представительства?

— Конечно, мы специально хотели показать принадлежность к Беларуси. Это было требование заказчика. Вот, например, на стенах мы применили декоративные поверхности, напоминающие гобелены. Их из штукатурки и клевых составов по авторской технологии делали художники-декораторы из Союза дизайнеров. Один такой гобелен занимает всю стену, обладает фактурой и цветом, которые создают уют и атмосферу. Благодаря им пространство получилось не таким официозным. На самом деле, это такой домашний офис.

















В здании есть подвальное помещение, из которого вверх поднимаются трубы вентиляции. Они раньше зашивались таким большим коробом, который на проходе занимал много места. Мы предложили эти трубы огранить стеклом. Так недостаток превратился в достоинство. Большинство же коммуникаций спрятаны в стенах, и в глаза не бросаются.

Одним из ключевых пожеланий заказчика было применение стеклянных перегородок. Для них отдельно был разработан специальный рисунок, тонировка. В итоговом варианте на стекле можно увидеть фрагменты включения орнаментов.



Стол для кофе-паузы, специально разработанный индивидуально. Он трансформируются как стол-книга, только открывается по диагонали.

Стоит так же отметить, что в интерьерах применялись белорусские материалы: паркет, плитка, сантехника, ковровые покрытия. Только мебель здесь корпоративная, она заказана банком у единого поставщика. Мы могли корректировать только цвет и расстановку.



Большинство коммуникаций спрятаны в стенах, и в глаза не бросаются

— Вы сказали, что у здания появился третий этаж…

— Реконструкция предполагала достройку мансардного этажа, на котором расположился конференц-зал на 50 человек и комната для переводчиков.



Фрагмент боковой лестницы





Особого внимания заслуживает одна из вспомогательных лестниц — три стены новые, а четвертая — исторический фасад. Мы всячески это подчеркивали. Для этого сохранили детали окон, русты, порталы. Получилась одна большая картина на три этажа. Многие вещи, которые были экстерьерными, проникли в интерьер.













Здесь мы видим исторические слои здания. Раньше существовала такая кладка, потом появилась полоса бетона- плита, которая выносится на фасад в виде карниза. Удерживают эту плиту металлические тяжи, зацепленные за массу кладки стены. Они так необычно выглядели, что мы дополнили их современной металлопластикой, выполненной Юрасем Мацко. Получился растительно-камышевый занавес, окаймляющий конференц-зал. Самое интересное, что заказчик сам предложил это музеифицировать и оградить стеклом



Интересное решение — в центре под скатами крыши огромный светильник, который создает впечатление отрытого неба

Мансардный этаж надстраивался из обыкновенного современного полнотелого кирпича. Так как красный цвет очень уж доминировал, с новой кладкой поработали декораторы. Они же превратили перегородки из обыкновенного газосиликата в… «итальянский туф». Все это делает честь всему зданию и это не самая дорогая часть интерьера. Я хочу сказать, что если над интерьерами работали декораторы, то это не говорит о том, что это баснословно дорого. Разумные затраты, сопоставимые со строительными расценками.



Во время открытия офиса представительства Всемирного банка в конференц-зале проходила выставка дизайна

С нашей точки зрения все сделано очень быстро. Буквально за год нам удалось реализовать такой непростой проект. Сроки реконструкции были очень сжатые, следовательно, проектирование дизайна интерьера велось параллельно с работами по реконструкции. Начали мы в августе 2015 года, а торжественное открытие состоялась уже 9 сентября 2016.





Над интерьерами работала группа дизайнеров и архитекторов студии «Четвертый квартал» Илья Дорохов, Алена Святоха, Алеся Трусова, Александр Трусов. Реализовывал проект строительный трест при «Управлении делами Президента» совместно с ГУ «Дипсервис».

За работу «Интерьер представительства Всемирного банка», коллектив был отмечен первой премией в номинации «Общественные здания» конкурса «Профессиональный интерьер».