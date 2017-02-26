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Александр Трусов о новом офисе Всемирного банка в Минске: "Обнажил всю историю этого здания"
Стены с оголенным кирпичом, ржавый металл, штукатурные «гобелены», стеклянные перегородки с белорусским орнаментом, бетонные потолки и фрагменты сталинского ампира — интерьер нового офиса представительства Всемирного банка и Международной финансовой корпорации (IFC) в Беларуси получился как минимум оригинальным. Здесь очень мало стандартных признаков строго банковского стиля. Один из авторов интерьера — известный белорусский архитектор, учредитель дизайн-студии «Четвертый квартал» Александр Трусов, — говорит: на такой дизайн мог решиться только заказчик прогрессивный, отвергающий всяческие стереотипы.
— Почему именно вас пригласили к работе над интерьером?
— Что представляло собой здание до ремонта?
Изначально это было двухэтажное здание с чердачной кровлей, с лепниной на фасаде и внутри, с деревянными перекрытиями, штукатуркой по деревянной дранке. До реконструкции в этом доме находились посольства разных стран.
— Что-то аутентичное осталось после реконструкции?
— Ничего из декора того времени, никакой аутентичной лепнины не сохранилось. По правилам реконструкции, здание должно соответствовать современным строительным нормам. А это означает, что удаляются все деревянные перекрытия, в стенах штробятся отверстия под пояс, заливаются новые, железобетонные. Вся лепнина и элементы декора при этом гибнут. Когда здание обладает какими-то декоративными признаками, характерными его эпохе, так поступать нельзя. И тем не менее, реконструкция прошла в соответствии с нашими строительными нормами и правилами, которые не учитывают исторический аспект зданий. Такое вот несовершенное отношение к историческим памятникам, так наши строительные «реконструкции» противоречат понятиям аутентичности и исторической правды.
— Не было желания восстановить утерянные элементы декора?
— Первое, что мы хотели сделать — восстановить весь декор классической сталинской архитектуры. Но точка зрения банка была другая. Глава представительства Ян Чул Ким мудро заметил: «Думай о монастыре, а не о дворце!». И под этим девизом прошел весь проект. В результате все вышло вот в таком демократичном виде. Однако все признаки того, что это здание классическое сталинское все же удалось обозначить. По периметру помещений у нас прошла карнизная тяга, есть плафоны на потолках, колонны входной группы, рустовка. Все это мы восстанавливали уже по новым конструкциям.
— Как вы убедили заказчиков на столь смелое решение?
— Идею интерьерного решения мы разработали за три недели. Честно говоря, не ожидали, что представительство банка примет такие хлесткие и парадоксальные, но «уютные» идеи. И, более того, восхитительно, что они оценили это по эскизам, сделанным коллективом столь быстро.
Такое возможно только в условиях полного доверия к дизайнерам. Глава миссии Ян Чул Ким оказался очень открытым человеком, с очень прогрессивными взглядами и хорошим вкусом. Его мнение не раз улучшало наши решения.
В процессе реконструкции под штукатуркой открылась кирпичная кладка, на которую заказчик обратил внимание, предложив: «А может так и оставим?». Мы, конечно же, поддержали эту идею. Это позволило «препарировать» здание, показать все вехи его строительства и ряда реконструкций за всю его 70-летнюю историю.
Применяемые фактуры
Сбивая старую штукатурку, строители обнаружили еще более интересную картину. Стены оказались выложены из кирпича разного цвета. Дело в том, что строительство началось в 1947, как раз во время активного восстановления Минска, когда город был в руинах. Даже для генеральских домов новый кирпич был в дефиците и брали его с разрушенных зданий. Соответственно, с одного дома кирпич был темно-красного цвета, с другого — желтоватый, попадались в кладке даже печные кирпичи. Стены получились очень пестрые, лицевой кладкой это никак не назовешь. Но мы решили это как-то подчеркнуть, сохранить. Ведь мало кто знает, что многие строения послевоенного Минска возводились из кирпича «повторного применения».
Затем это здание до 2015 внутри постоянно перепланировалось: пробивались в стенах выходы и проходы, какие-то из них закладывались где-то керамическим кирпичом, а где-то и силикатным. Стены получаются как будто в латках, бывшие проемы четко просматриваются. Но это тоже историческая правда и факт. Удалось получить исторический срез здания, которое дошло до нашего времени в таком виде.
Благодаря группе художников-декораторов из Союза дизайнеров удалось сблизить разноцветные и разнофактурные кирпичи по тону и фактуре. Теперь стена смотрится довольно цельной.
Мы так же убедили заказчиков оставить «честные» современные бетонные потолки. Пришлось залатать лишь явные дефекты на поверхности. Это сэкономило средства, а главное, время. Сроки были важнейшим показателем эффективности действий белорусской стороны. И в этом главная заслуга ГУ «Дипсервис» и треста «Управления делами президента».
С первого на второй этаж от старого здания осталась лестница из мозаичного бетона. Она является памятником архитектуры, поэтому по проекту реконструкции сохранялась в первозданном виде вместе с ограждениями. Для лестницы была подобрана ковровая дорожка. Оттенок выбрали бежевый с каймой и традиционным орнаментом. А вот защемлена дорожка классическими, чудом сохранившимися латунными зажимами. Это абсолютно в традиции классики сталинской эпохи.
Стеклом мы обозначили контраст между старой и аутентичной лестницей.
Какой стиль у офиса Всемирного банка? Это такой фьюжн, который допускает смешение разных стилей, направлений, цитат, ссылок, свойственных «постмодернизму».
— Есть ли в интерьере какие-то намеки на то, что это офис именно белорусского представительства?
— Конечно, мы специально хотели показать принадлежность к Беларуси. Это было требование заказчика. Вот, например, на стенах мы применили декоративные поверхности, напоминающие гобелены. Их из штукатурки и клевых составов по авторской технологии делали художники-декораторы из Союза дизайнеров. Один такой гобелен занимает всю стену, обладает фактурой и цветом, которые создают уют и атмосферу. Благодаря им пространство получилось не таким официозным. На самом деле, это такой домашний офис.
Одним из ключевых пожеланий заказчика было применение стеклянных перегородок. Для них отдельно был разработан специальный рисунок, тонировка. В итоговом варианте на стекле можно увидеть фрагменты включения орнаментов.
Стоит так же отметить, что в интерьерах применялись белорусские материалы: паркет, плитка, сантехника, ковровые покрытия. Только мебель здесь корпоративная, она заказана банком у единого поставщика. Мы могли корректировать только цвет и расстановку.
— Вы сказали, что у здания появился третий этаж…
— Реконструкция предполагала достройку мансардного этажа, на котором расположился конференц-зал на 50 человек и комната для переводчиков.
Особого внимания заслуживает одна из вспомогательных лестниц — три стены новые, а четвертая — исторический фасад. Мы всячески это подчеркивали. Для этого сохранили детали окон, русты, порталы. Получилась одна большая картина на три этажа. Многие вещи, которые были экстерьерными, проникли в интерьер.
Мансардный этаж надстраивался из обыкновенного современного полнотелого кирпича. Так как красный цвет очень уж доминировал, с новой кладкой поработали декораторы. Они же превратили перегородки из обыкновенного газосиликата в… «итальянский туф». Все это делает честь всему зданию и это не самая дорогая часть интерьера. Я хочу сказать, что если над интерьерами работали декораторы, то это не говорит о том, что это баснословно дорого. Разумные затраты, сопоставимые со строительными расценками.
С нашей точки зрения все сделано очень быстро. Буквально за год нам удалось реализовать такой непростой проект. Сроки реконструкции были очень сжатые, следовательно, проектирование дизайна интерьера велось параллельно с работами по реконструкции. Начали мы в августе 2015 года, а торжественное открытие состоялась уже 9 сентября 2016.
Над интерьерами работала группа дизайнеров и архитекторов студии «Четвертый квартал» Илья Дорохов, Алена Святоха, Алеся Трусова, Александр Трусов. Реализовывал проект строительный трест при «Управлении делами Президента» совместно с ГУ «Дипсервис».
За работу «Интерьер представительства Всемирного банка», коллектив был отмечен первой премией в номинации «Общественные здания» конкурса «Профессиональный интерьер».
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Белорусские дизайнеры создали необычный интерьер для минского офиса Всемирного банка
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