Почему 40-дневный строгий пост может позволить себе только абсолютно здоровый человек, на радио Sputnik Беларусь рассказала известная в Беларуси медиа-персона и популярный врач-диетолог Ирина Кабасакал.

"Великий пост — он строгий. Только дважды разрешается есть рыбу, один раз икру в Вербное воскресенье. Абсолютно нельзя ни в какие дни есть никакой животной пищи. И если вы абсолютно здоровы, не страдаете железодефицитной анемией, если у вас нет проблем со щитовидной железой и других, то вы можете на 40 дней позволить себе попоститься в дополнение к основному духовному посту", — сказала врач-диетолог.

По словам Ирины Кабасакал, до сих пор далеко не все, в том числе и священники, знают о том, что в пост разрешается есть морепродукты.

"Меня научила этому матушка-настоятельница Полоцкого монастыря, что бесхребетные морепродукты можно есть даже в Великий пост. Об этом не знают, потому что у нас их не было. В православии в той же Греции морепродукты во время поста ели всегда", — уточнила Кабасакал.



© Фото: из личного архива И.Кабасакал Худеем со Sputnik: 10 правил здоровья и красоты от диетолога

Врач диетолог отметила: тем, кто по каким-то соображениям не употребляет морепродукты, нужно найти свой вариант, как восполнять белок в организме. При этом растительный белок хорошо усваивается не всеми и не имеет полного аминокислотного состава, такого же, как в продуктах животного происхождения.

"Возьмем сою. Если вы переносите сою, я только за. Соя — это белок и это прекрасный аминокислотный и микроэлементный состав. У нас сейчас много продуктов производных, это и соевое молоко, и сыр тофу — абсолютно белковые продукты. Помимо сои, есть бобовые, но тоже при условии переносимости организмом. Нужно найти свой белковый продукт, который вам подходит — чечевица, бобы, фасоль, горох", — рассказала специалист.

Врач-диетолог подчеркнула: все перечисленное можно и нужно употреблять во время поста, но многие забывают об этом, делая акцент на углеводно-жировой пище.

"За счет чего компенсируется жир? Масло растительное — это тоже жир, как и орехи, семечки. Я сама постилась на протяжении 10 лет, и когда стала вегетарианкой, мне очень тяжело было выходить из постов, возникало отвращение к мясу, к рыбе, к молочным продуктам, и до добра это не довело. Чтобы восстановить здоровье, потребовалось время", — поделилась Кабасакал.

Тем, кто собирается соблюдать пост, врач-диетолог порекомендовала прислушаться к себе и пройти комплексное обследование, чтобы понять, насколько человек здоров и готов ли организм поститься.

Также специалист привела в пример слова главного диетолога Минздрава России о том, что "человек, маниакально считающий калории, деспот и тиран".

"Не нужно считать. Это нужно делать тем, у кого есть проблемы с избыточной массой тела. Я калории не считаю вообще, я ем все, но я думаю о том, что я ем. Вредное я не пью и не ем, мне себя жалко. Можно есть все, и сладкое, и варенье, вопрос в количестве и качестве", — резюмировала Ирина Кабасакал.

Полную версию беседы с врачом-диетологом Ириной Кабасакал о правилах питания в Великий пост слушайте на радио Sputnik Беларусь.