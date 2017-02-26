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Президент России Владимир Путин встретился со своим казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым на горнолыжном курорте неподалеку от Алма-Аты.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «РИА Новости» .

Собеседник агентства подчеркнул, что встреча прошла в неформальной обстановке. Повестку встречи официальный представитель президента России не уточнил.

В понедельник, 27 февраля, лидеры двух стран планируют провести уже официальную встречу в Алма-Ате. После этого Путин отправится в Таджикистан и Киргизию. Визит по странам Центральной Азии приурочен к 25-летию установления отношений.