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Путин и Назарбаев покатались вместе на лыжах в Казахстане
27.02.2017 09:16 — Разное | Ежедневник
фото: vesti.ru
Президент России Владимир Путин встретился со своим казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым на горнолыжном курорте неподалеку от Алма-Аты.
Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает
Собеседник агентства подчеркнул, что встреча прошла в неформальной обстановке. Повестку встречи официальный представитель президента России не уточнил.
В понедельник, 27 февраля, лидеры двух стран планируют провести уже официальную встречу в Алма-Ате. После этого Путин отправится в Таджикистан и Киргизию. Визит по странам Центральной Азии приурочен к 25-летию установления отношений.
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Президент России Владимир Путин встретился со своим казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым на горнолыжном курорте неподалеку от Алма-Аты.
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