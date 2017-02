фото: baltnews.lt

Президент США Дональд Трамп отказался от участия в традиционном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, который запланирован на 29 апреля.

С чем связано нежелание Трампа участвовать в мероприятии, неизвестно. Как отмечает CNN, это станет первым за 36 лет случаем, когда президент пропускает ужин. В 1981 году Рональд Рейган не смог прийти лично, так как его ранили во время покушения, но он обратился к собравшимся на ужине по телефону.

В самой ассоциации заметили, что приняли к сведению слова Трампа, и напомнили, что ужин как и раньше будет мероприятием в честь первой поправки к Конституции США и важной роли независимых СМИ, пишет портал Baltnews.lt .

Ранее некоторые СМИ отказались от участия в торжественном ужине в знак протеста против того, как администрация Трампа взаимодействует с прессой. Журналы The New Yorker, Vanity Fair и агентство Bloomberg отменили свои собственные мероприятия, которые обычно сопровождали ужин.

Напомним, 24 февраля пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер отменил ежедневную конференцию и устроил брифинг для прессы. На эту встречу не пустили корреспондентов CNN, The New York Times, BBC News и других СМИ. Репортёры агентства The Associated Press и журнала Time в знак протеста бойкотировали мероприятие.

Сам Трамп уже заявлял, что считает ряд крупных СМИ страны рассадниками фейковых новостей.

Журналисты ответили

Ассоциация корреспондентов Белого дома (WHCA) ответила на решение президента США Дональда Трампа пропустить ежегодный тожественный ужин, который традиционно посещают президенты и вице-президенты. Ответ опубликовал президент ассоциации журналист Джефф Мэйсон в своём Twitter.

В сообщении Мэйсона отмечается, что WHCA приняла к сведению то, что президент США в своём Twitter заявил о решении не посещать вечер, который "был и продолжит быть праздником в честь Первой поправки [к Конституции США] и значимой роли, которые играют независимые новостные медиа в здоровом обществе".

"Мы с нетерпением ждем возможности представить на ужине лучшие работы политических журналистов прошедшего года, а также наградить и перспективных студентов, которые представляют следующее поколение нашей профессии", — отмечается в заявлении главы ассоциации.