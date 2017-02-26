Форвард «Магнитки» Сергей Мозякин, который 30 марта отметит свое 36-летие, стал первым в России, кому покорилась отметка в 1000 бомбардирских баллов в чемпионатах страны. Мозякина уже поздравили с этим достижением Майк Кинэн, Ярри Курри, Сергей Федоров и многие другие известные лица в мире хоккея.



Сергей Мозякин. Фото: khl.ru

15 февраля. Челябинск. В противостоянии «Металлурга» и «Трактора» Сергей Мозякин забросил шайбу и набрал 999-е очко в чемпионатах страны. Затем бомбардир современного хоккея «молчал» три встречи — в домашней игре с тем же «Трактором», а также в двух матчах с «Куньлунем» заработать результативные баллы 10-му номеру «Магнитки» не удалось. Такой продолжительной «засухи» у Мозякина в этом сезоне еще не было.

26 февраля. Второй период третьего матча ¼ финала плей-офф Восточной конференции между «Красной звездой» и «Металлургом». Ян Коварж получил шайбу от Даниса Зарипова, отдал великолепный диагональный пас на 10-го номера «Магнитки», который с ходу атаковал ворота Томи Кархунена. Голкипер сумел справиться с тяжелейшим броском, однако немного потерял ворота и позволил Мозякину забить в пустой угол, а также заработать свое 1000-е очко в чемпионатах России. Кстати, уже через некоторое время, когда забивал Зарипов, юбиляр набрал 1001-е очко, отдав передачу.

Теперь статистика лучшего бомбардира чемпионатов России выглядит так: 916 игр, 1001 (473+528) очко. Впечатляюще!

Мозякин: Это важные цифры, но будем идти дальше

После матча Сергей Мозякин был немногословен, но согласился поделиться впечатлениями от знакового события.

— Поздравляем вас с тысячным очком. Оно чем-то отличается от предыдущих 999?

— Честно говоря, пока еще не понял. Отличается, наверное, все-таки это тысяча. Главное, что мы сегодня выиграли. Для нас был очень важный матч сегодня. Конечно, это важные цифры, но будем идти дальше.

— Эти очки запоминаются? Первое, сотое…

— Честно говоря, наверное, нет. Все-таки столько времени прошло. Но я думаю, тысячное точно запомнится.

О грядущем тысячном балле Мозякин говорил и в январе на Матче звезд КХЛ. Лидер «Магнитки» редко дает интервью, но в Уфе для официального сайта КХЛ он сделал исключение, выступив в прямом эфире.

— Сами не следите за публикациями о своих рекордах?

— Знаю, конечно, о каких-то. Но вообще, обычно узнаю о рекордах, когда мне пишут и поздравляют с очередным. Вообще, я играю не один, гораздо важнее командные результаты. Ребята мне все помогают. Играл бы один — и рекордов не было бы.

— Какое-то достижение запомнилось особенно?

— Конечно, и не одно. Все пишут, говорят, все это откладывается в голове. Когда обошел по количеству голов Бориса Михайлова — для меня это было достижение, к которому я весь последний год стремился. Потому что узнал о нем только тогда, когда начали писать, что я подхожу к 400 голам. Вот все и понеслось.

«Его уникальность в каждом шаге, в каждом действиии»

После того, как тысячное очко было набрано, Сергея Мозякина поздравили его коллеги и тренеры. А ещё теплые слова ему высказали игроки-тысячники Сергей Федоров и Яри Курри.

Обладатель Кубка Стэнли, трехкратный чемпион мира, призер Олимпиад Сергей Федоров:

— Привет, «Магнитка»! Сергей, поздравляю тебя с 1000-м очком! Это здорово. Ты долго к этому шел. Желаю тебе крепкого здоровья, проявления мастерства, удачи, и чтобы все задуманное получалось. Поздравляю!

Пятикратный обладатель Кубка Стэнли, призер Олимпийских игр Яри Курри:

— Сергей, поздравляю! Добро пожаловать в клуб игроков, преодолевших в карьере рубеж в 1000 набранных очков в этой прекрасной игре. Это не было просто, но ты это сделал. Продолжай в том же духе!

О том, какой Мозякин в жизни, и к чему ему стремиться дальше, высказались Данис Зарипов, Илья Воробьев, Геннадий Величкин и Сергей Гимаев. К примеру, четырехкратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов считает Мозякина уникальным.

— В чем уникальность Мозякина? О нем, конечно, много можно говорить. Уникальность у него в каждом шаге, в каждом действии. Как жизненном, так и игровом. Это не мои слова, меня поддержит пол-лиги. Особенно все вратари, которые изучили его уже от и до — все его действия на льду, все его техники броска и техники обводки, но все равно пропускают. Я знаю Сергея в жизни, знаю его в раздевалке, знаю, как он подходит к делу, как работает. И это дорогого стоит. Все установленные рекорды — итог его большой работы.

Сергей Мозякин

Досье

Мозякин Сергей Валерьевич

Родился 30 марта в Ярославле

Карьера: ЦСКА — 1999−2006 гг., «Химик» — 2006−2008 гг., «Атлант» — 2008−2011 гг., «Металлург» — 2011 по настоящее время

Достижения: двукратный обладатель Кубка Гагарина (2014, 2016), чемпион мира (2008, 2009), лучший снайпер российских чемпионатов, рекордсмен КХЛ по набранным очкам, рекордсмен КХЛ по заброшенным шайбам в одном сезоне.



Фото: khl.ru

Ход серий (до 4 побед) 1-го раунда Кубка Гагарина:

Западная конференция

ЦСКА — «Йокерит» — 3:0 (4:2, 2:1, 4:3 ОТ)

СКА — «Витязь» — 3:0 (3:1, 7:2, 6:2)

«Динамо» М — «Торпедо» НН — 2:1 (1:0 2ОТ, 3:2 ОТ, 3:4 ОТ)

«Локомотив» — «Динамо» Мн — 3:0 ( 2:1 и 7:2 , 5:1 ).

Минские динамовцы следующий поединок проведут 27 февраля на льду «Минск-Арены». В случае поражения сезон для «Динамо» будет завершен. Если же «зубры» сумеют-таки победить, то остальные поединки запланированы на 1 марта (в Ярославле), 3 марта (в Минске) и 5 марта (в Ярославле).

Восточная конференция

«Металлург» Мг — «Куньлунь» — 3:0 (4:2, 5:3, 3:2)

«Авангард» — «Адмирал» — 2:1 (2:1 3ОТ, 6:3, 3:4)

«Ак Барс» — «Салават Юлаев» — 2:1 (2:1, 2:1, 3:4)

«Трактор» — «Барыс» — 1:2 (2:5, 5:1, 1:3).