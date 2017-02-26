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Samsung Galaxy S8 попал на "живое

27.02.2017 10:12 — Разное | Tut.by  
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Вчера вечером компания Samsung на своей конференции в рамках выставки MWC 2017 анонсировала дату презентации флагманских смартфонов Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus — она пройдет 29 марта в Нью-Йорке. А сегодня в Сеть попало первое «живое» видео, на котором запечатлены готовящиеся к анонсу гаджеты.

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В коротком ролике показаны два смартфона — предположительно Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus. Внешне они полностью соответствуют предыдущим утечкам о дизайне новинок. Практически всю лицевую панель гаджетов занимают большие Edge-дисплеи, физической кнопки «Домой» на передней стороне обоих девайсов нет.

На видео они облачены в защитные чехлы с отверстием для камеры и сканера отпечатка пальцев, который, судя по всему, переехал на заднюю панель.

На видео также хорошо заметно, что на выключенном экране увеличенной версии Galaxy S8 Plus отображается текущее время — это уже хорошо нам знакомый режим Always On Display. При его активации на экран постоянно выводится время, календарь, процент заряда батареи и уведомления от приложений.

Изображение: weibo.com



Напомним, Galaxy S8, скорее всего, получит AMOLED-дисплей на 5,8 дюймов с соотношением сторон 18:9 и разрешением 2880 на 1440 точек. Galaxy S8 Plus должен получить аналогичную матрицу, разница заключается лишь в диагонали — в нем она составит 6,2 дюйма.

Ожидается, что работать новинки будут на процессоре Qualcomm Snapdragon 835 или собственном чипе Samsung — Exynos 8895 (в зависимости от региона продаж). Также оба устройства должны обзавестись 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти, портом USB-C, 3,5-мм разъемом для наушников, основной камерой на 12 Мп с технологией Dual Pixel и «фронталкой» на 8 Мп. В их актив также отнесем защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Официальная презентация состоится 29 марта в Нью-Йорке. Старт продаж, по предварительной информации, должен начаться 21 апреля.

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В коротком ролике показаны два смартфона - предположительно Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus.

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