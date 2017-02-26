﻿ В Столинском районе пьяный водитель на Audi вылетел в кювет и опрокинулся. Он погиб. 21.by
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В Столинском районе пьяный водитель на Audi вылетел в кювет и опрокинулся. Он погиб

27.02.2017 10:03 — Разное | Tut.by  
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Смертельная авария произошла 26 февраля, около 20.00, вблизи деревни Ольпень Столинского района. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


По предварительной информации, 24-летний водитель Audi 80, житель Давид-Городка, ехал по трассе Н609 Давид-Городок — Ольпень — Хотомель. На 2 километре дороги он не справился с управлением, допустил съезд и опрокидывание автомобиля в левый по ходу движению кювет.


В результате ДТП от полученных травм парень умер на месте происшествия. Установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

 
 
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Авария произошла 26 февраля, около 20.00, вблизи деревни Ольпень.

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