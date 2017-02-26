Смертельная авария произошла 26 февраля, около 20.00, вблизи деревни Ольпень Столинского района. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





По предварительной информации, 24-летний водитель Audi 80, житель Давид-Городка, ехал по трассе Н609 Давид-Городок — Ольпень — Хотомель. На 2 километре дороги он не справился с управлением, допустил съезд и опрокидывание автомобиля в левый по ходу движению кювет.





В результате ДТП от полученных травм парень умер на месте происшествия. Установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.