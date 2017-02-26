Белорус Максим Мирный и филиппинец Трет Хьюи не сумели победить в решающем матче парного разряда теннисного турнира в американском Делрей-Бич (призовой фонд — 600 тысяч долларов), сообщает корреспондент БЕЛТА.



Максим Мирный. Фото Дениса Костюченко.

В финальной встрече Мирный и Хьюи (3-й номер посева) встречались со второй сеянной парой Раджив Рам (США) / Раавен Клаасен (ЮАР) и уступили в упорной борьбе в двух сетах — 5:7, 5:7. Матч продолжался полтора часа.

Для Мирного и Хьюи это был второй совместный финал турниров под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов. Ровно год назад они выиграли соревнования в мексиканском Акапулько.

До нынешнего неудачного финала белорусско-филиппинский тандем обыграл в Делрей-Бич шведско-новозеландский дуэт Роберт Линдстедт / Майкл Венус — 7:5, 6:3, затем пару Томми Хаас (Германия) / Вашек Поспишил (Канада) — 7:6 (7:5), 6:2, а в полуфинале был повержен индийско-китайский тандем Леандер Паес / Ен-Ксюн Лю — 6:2, 6:1.