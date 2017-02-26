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В Минске Honda насмерть сбила мужчину, который переходил дорогу на красный

27.02.2017 10:21 — Разное | Tut.by  
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На улице Богдановича Honda Prelude насмерть сбила пешехода. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Смертельный наезд произошел 26 февраля, в 22.00. 26-летний водитель Honda ехал со стороны улицы Хоружей в направлении улицы Кульман и сбил мужчину, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.

 
 
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Наезд произошел 26 февраля, в 22.00, на улице Богдановича.

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