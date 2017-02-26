На улице Богдановича Honda Prelude насмерть сбила пешехода. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Смертельный наезд произошел 26 февраля, в 22.00. 26-летний водитель Honda ехал со стороны улицы Хоружей в направлении улицы Кульман и сбил мужчину, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.